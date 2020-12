Montpellier Hérault : Michel Der Zakarian explique pourquoi il ne prend plus Damien Le Tallec

Pas retenu par son coach lors des trois derniers matchs de Ligue 1, Damien Le Tallec ne l'est pas non plus pour la réception de Lille, ce mercredi. Le milieu de terrain pourrait mettre un terme à son histoire avec Montpellier, cet hiver, alors qu'il lui reste un an et demi de contrat.