Montpellier Hérault : Nicolas Cozza vers l'Allemagne ? Romain Pitau confirme des discussions

La question n'est plus de savoir si Nicolas Cozza va quitter Montpellier, mais plutôt quand il va le faire : dès cet hiver, ou bien à l'issue de son contrat au mois de juin ? Le latéral gauche de 24 ans, auteur de deux buts et une passe décisive depuis août, a en effet décidé de ne pas prolonger avec son club formateur, et l'a fait savoir à son président, récemment, comme indiqué par nos confrères de Midi Libre, ce mardi.

Direction la Bundesliga ?

Un président qui, le 14 novembre dernier, dans 100% Paillade , expliquait qu'il était toujours disposé à renouveler le contrat de son défenseur, qui vient de fêter ses 24 ans, mais dont nous savons qu'il n'avait pas l'intention de le faire à n'importe quel prix : "Nico et son agent ont émis le souhait de partir au début de l'été. On a attendu jusqu'au 31 août. Il n'y a pas eu de départ acté. Je l'ai rencontré, je lui ai dit que je souhaitais qu'il reste au club. Il avait l'air content. Il m'a dit qu'il avait la volonté de rester. La proposition est sur mon bureau, mais si je ne vois personne, c'est compliqué de la donner. Je ne connais pas son agent, je ne risque pas de l'appeler. Et à un moment donné, les gens peuvent appeler le président, ce n'est pas à moi d'appeler les gens".

Depuis, statu quo. Le joueur et son représentant ne sont pas revenus vers Laurent Nicollin avec un stylo dans la main, puisque pas forcément convaincus par l'offre héraultaise. Ils ont au contraire regardé ce qui pouvait s'offrir à l'ancien vainqueur de la Gambardella, et ont trouvé preneur et sans doute plus alléchant en Allemagne.

Chaises musicales au VfL Wolfsburg ?

En discussions avancées avec Wolfsburg, le petit-fils du premier capitaine de la Paillade serait d'ailleurs très emballé à l'idée de rejoindre l'actuel septième de Bundesliga.

Reste ainsi à savoir si un accord peut intervenir avant la fin du mercato d'hiver, entre les deux clubs, ou si Nicolas Cozza devra patienter pour faire ses valises vers un club où il viendrait remplacer un ancien pailladin : Jérôme Roussillon (30 ans). Un homme dont le contrat se termine aussi en juin, et qui n'a pris part qu'à seulement quatre matchs, depuis le début de l'exercice en cours.

Montpellier prêt à dégainer ?

Ce mardi, à la veille d'un déplacement majeur à Nice, son entraîneur actuel a apporté son éclairage : "Il y a, apparemment, des discussions autour de Nicolas. Moi, j'ai discuté avec lui. Tant qu'il a les couleurs du MHSC, ce sera un soldat du Montpellier Hérault. Pour l'instant, il n'est pas parti. Il fait partie du groupe, et c'est un garçon sur lequel je compte" a précisé Romain Pitau.

Si un accord était trouvé pour un départ dès cet hiver, nul doute que le MHSC se renforcerait dans ce secteur, en plus de vouloir le faire devant : "Oui, je pense, mais on aura le temps d'en reparler. Pour le moment, on va passer ces deux matchs (Nice et Nantes), et on aura ensuite le temps de la réflexion", a réagi Romain Pitau.