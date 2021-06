Montpellier Hérault : Olivier Dall'Oglio dessine son staff et prépare la reprise

Les premiers changements interviennent suite à la nomination de Olivier Dall'Oglio à la tête de l'équipe héraultaise en Ligue 1. Ce mercredi, le départ de trois membres du staff de Michel Der Zakarian a été acté. Averti en début de semaine du fait qu'il ne serait pas prolongé, Stéphane Paganelli ne sera donc plus le préparateur physique, lui qui a accompli un gros travail depuis plusieurs années au sein du club. De son côté, Franck Rizzetto avait déjà fait savoir qu'il suivrait Michel Der Zakarian dans son éventuel nouveau projet. Par ailleurs, alors que le club n'envisageait pas forcément de s'en séparer, l'entraîneur des gardiens Teddy Richert a confié à sa direction qu'il souhaitait quitter Montpellier.

Le staff de l'entraîneur alésien sera donc assez différent du précédent. Pour le poste d'entraîneur des gardiens, l'ancien portier du MHSC Jean-Yves Hours va débarquer, lui qui a occupé cette fonction à Sedan, Evian, ou plus récemment à Strasbourg (2016-2020), et qui possède aussi une expérience dans diverses sélections. Une figure qui connaît bien l'ancien manager du DFCO, puisque les deux hommes ont joué ensemble en minimes à Salindres, dans le Gard.

Egalement attirés à Montpellier, l'adjoint d'Olivier Dall'Oglio à Brest, Grégory Peres, pur dijonnais et homme de confiance, mais aussi l'un des préparateurs physiques du Stade Brestois, Benjamin Guy, ainsi que Maxime Flaman, toujours en provenance du Finistère, qui gonflera la team héraultaise dédiée à l'analyse vidéo. Seul "rescapé", donc, Pascal Baills, que connaît très bien le nouveau tacticien et qui sera conservé au sein du staff, en Ligue 1.

Des changement à la formation

A la formation, les lignes devraient également bouger. En effet, la volonté d'Olivier Dall'Oglio et du club est de créer un poste d'adjoint en charge de la post-formation. Autrement dit, un homme chargé des jeunes joueurs, professionnels ou pas encore, issus du centre et qui intègrent l'équipe première. Des garçons qu'il faut accompagner dans la digestion de leur nouveau statut.

Une fonction pour laquelle Romain Pitau, jusque-là entraîneur de la réserve et dont le travail est apprécié, est pressenti. Mais alors, à qui reviendrait l'équipe réserve ? La logique voudrait que Frédéric Garny, le coach des U19 vainqueur de la Gambardella 2017, monte d'un étage. La réflexion est cependant toujours en cours, et le nouvel organigramme pas officiel.

Préparation estivale : un stage et cinq amicaux envisagés

Olivier Dall'Oglio et ses hommes veulent rapidement se mettre au travail, afin de préparer la reprise, toujours programmée le 28 juin, et qui débutera par une batterie de tests (covid et physiques). Pour la préparation estivale, le coach envisage aujourd'hui cinq matchs amicaux et un stage, mais le tout reste à définir.

Il faut notamment prendre en compte l'éventuelle contrainte géographique liée à la pandémie, mais également le calendrier de la saison prochaine, afin de ne pas s'essayer contre une formation de Ligue 1 que le MHSC retrouverait trop tôt en championnat.

Un mercato à achever

D'ici là, Olivier Dall'Oglio va se pencher sur le mercato, en compagnie des dirigeants. Si deux arrivées ont été enregistrées, celles de Matheus Thuler et de Léo Leroy, il s'agit de poursuivre le travail engagé par la cellule de recrutement : valider certains dossiers, en activer d'autres.

Une chose est certaine : la défense, et notamment l'axe, constitue la priorité du nouvel entraîneur. Alors que Laurent Nicollin nous a confiés dans 100% Paillade avoir eu un échange avec Vitorino Hilton, au lendemain du dernier match contre Nantes, sans vouloir en préciser la teneur, il semble acquis qu'il a été signifié au défenseur qu'il ne poursuivrait pas sa carrière, en tous cas pas comme joueur à Montpellier. Le brésilien n'a cependant pas annoncé, lui-même, de quoi serait fait son avenir.

Olivier Dall'Oglio ne s'est pour l'heure entretenu avec aucun joueur. Le coach devrait en appeler certains dans les prochains jours, notamment ceux en fin de contrat sur lesquels une incertitude demeure quant à une possible prolongation. C'est le cas de Daniel Congré, mais aussi de Samy Benchama, notamment.

Par ailleurs, si de longues listes de cibles potentielles ont déjà été établies, Olivier Dall'Oglio arrive aussi avec quelques noms en tête. Un travail d'observation vidéo va être effectué, avant une prise de renseignement sur le comportement. A partir de là, la liste sera restreinte et confrontée à la réalité économique du MHSC.

Le nouveau tacticien a en revanche bel et bien validé le dossier Younès Belhanda, joueur qu'il souhaite sur le pré héraultais la saison prochaine, tout comme Laurent Nicollin qui a fait ce qu'il faut et ce qu'il peut pour que la piste aboutisse. Une arrivée qui pourrait entraîner un départ. Convoité, le milieu de terrain Florent Mollet ne serait visiblement pas totalement fermé à l'idée de relever un nouveau défi, sans pour autant exclure de rester, avec un entraîneur qui l'a vu éclore à Dijon.