Montpellier Hérault : pendules remises à l'heure à Reims, confirmation attendue face à Fleury

A égalité de points avec son adversaire du jour, le MHSC peut faire un joli coup, ce vendredi (21h), lors de la cinquième journée de D1. Une semaine après un succès probant sur la pelouse de Reims (1-4), les filles de Yannick Chandioux reçoivent le FC Fleury et ont l'occasion d'enchaîner pour la première fois deux victoires de rang. De quoi se mettre à l'abri, avant la trêve et avant un déplacement à Lyon, leader, dans 15 jours.

Pour l'heure, un succès d'entrée contre Dijon, une courte défaite contre Paris malgré un contenu très encourageant, un faux pas à Guingamp et les pendules remises à l'heure face à Reims. Le groupe retrouve peu à peu des couleurs et du plaisir et un niveau digne de son effectif, même si jeune et raccourci. Le collectif se rôde, le jeu se met en place, avec toujours l'ambition de faire mieux que la saison dernière et de se mêler à la lutte pour la troisième place.

Ce vendredi, les héraultaises évolueront avec une tenue particulière, puisque le match est placé sous le signe d'octobre rose, campagne de d'actions et de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein.

Montpellier - Fleury (21h, terrain Mama Ouattara, Grammont) : billetterie sur place le jour du match