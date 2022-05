Ligue 1 : l'été sera chaud, au Montpellier Hérault

Alors qu'il était grand temps que la saison de Ligue 1 s'achève, pour une équipe du MHSC en chute libre depuis janvier, il est désormais l'heure de dresser le bilan, de tirer les conséquences et de ne pas reproduire des erreurs qui, dans un an, pourraient coûter bien plus cher qu'actuellement.

La semaine dernière, la plus grosse défaite depuis le mois d'août, infligée à la Mosson par le PSG, avait scellé le sort des pailladins, à un match de la fin. Et c'est ainsi que, certains de finir treizièmes, les héraultais sont allés jouer un match amical, ce samedi, face au Sco d'Angers. Une rencontre "pour du beurre qui, quoi qu'il arrive, ne permettrait donc pas à Laurent Nicollin d'en mettre d'avantage dans ses épinards.

Peu importe, il fallait tout de même sauver l'honneur et les meubles. Renouer avec une victoire que la Paillade fuyait depuis le 20 mars. Et éviter, au moins pour le symbole, de reproduire la même série de neuf matchs sans victoire que celle déplorée, la saison passée.

Seulement, alors que les angevins comme les parisiens ne se sont pas privés de souffler sur les braises, la fièvre des héraultais n'a pas baissé, et les maux de tête du staff et de la direction n'ont pas été atténués. Au contraire, puisqu'au moment de tirer le rideau, une treizième défaite depuis janvier est finalement venue donner la nausée, propulsant la Paillade à la place de lanterne rouge de la phase retour.

Un grand écart non maitrisé

Evidemment, s'ils avaient eu en face d'eux des gymnastes, les supporters héraultais auraient applaudi la performance et ovationnés les athlètes du MHSC, tant le grand écart réalisé, cette saison, apparaît aussi spectaculaire qu'insensé. Manque de bol, c'est de football dont il s'agit, milieu dans lequel cet exercice de souplesse n'est pas vraiment plébiscité.

Peu ragoûtant, en effet, de passer de la meilleure phase aller du club depuis dix ans, à la pire deuxième partie de saison de l'écurie pailladine depuis 2004, en l'espace de dix mois. Et de transformer le rêve en un véritable cauchemar, susceptible de donner des sueurs froides et dont on craint ne jamais pouvoir s'extirper.

Pourtant, il va bien falloir ! Car afin d'éviter de mordre la poussière de la Ligue 2, dans un an, le MHSC doit désormais, et à tout prix, tirer les enseignements d'une moitié de saison de tous les déchets, avant d'entamer l'exercice de tous les dangers.

Olivier Dall'Oglio a cherché, en vain, des solutions pour remettre les gaz lors de la phase retour © AFP - Jean Catuffe

Les moyens justifient (en partie) la fin

Pour ça, pas question de se diviser. Quand bien même la mission confiée par le président Nicollin n'a pas été remplie, à savoir finir dans les dix premiers pour la cinquième fois consécutive, et quand bien même le MHSC a été éjecté beaucoup trop tôt du Top 10, au soir de la défaite à la Mosson face au Stade Rennais (2-4), l'idée reste pour le moment de faire front commun.

En interne, personne au sein de l'état major ne souhaite tirer à boulets rouges et publiquement sur un coach qui a, malgré tout, su faire lever les foules, au moins à domicile, jusqu'en décembre. Un technicien dont les entraînements sont régulièrement salués par Michel Mézy et plutôt appréciés par bon nombre de joueurs. Mais surtout, un entraîneur à qui sa direction avait tout de même demandé de faire aussi bien que la saison dernière, mais avec beaucoup moins que son prédécesseur.

En effet, Laurent Nicollin sait pertinemment que l'enveloppe dédiée au sportif était moins épaisse que la précédente, l'été dernier, du fait de la pandémie et du fiasco lié aux droits télé. Et que cette période de vache maigre, dans laquelle est arrivé l'alésien, a plus que jamais contraint à lancer des jeunes et à recruter moins que prévu et sans payer. Sans compter qu'il a fallu remplacer le duo infernal, au pied levé, notamment Andy Delort, lorsque ce dernier a décidé de quitter un navire qu'il n'estimait plus taillé pour affronter les mers sur lesquelles il souhaitait s'engager.

A ce changement de cap et ces imprévus, s'ajoute par ailleurs le projet de nouveau stade, qui oblige le club à ne pas mettre tout ses oeufs dans le même panier. Et qui astreint, du coup et plus que jamais, à recruter malin plutôt qu'à dépenser sans compter.

Un effectif à bout de souffle ?

Impossible, donc, d'imputer à Olivier Dall'Oglio le niveau de Nicholas Gioacchini, dont le prêt par un club de Ligue 2 dans les dernières minutes du mercato a constitué un choix dans l'urgence et par défaut, pour faire le nombre, plutôt qu'une réelle opportunité, sur laquelle capitaliser. A l'arrivée, aucun but en 28 apparitions sous les couleurs de la Paillade.

Compliqué, aussi, de rendre ODO seul responsable de la baisse de régime de Mamadou Sakho ou de l'état de forme de Valère Germain, deux joueurs qui avaient été longtemps privés de compétition ou de préparation, avant de débarquer, et qui n'ont, pour diverses raisons et à des degrés divers, pas pu tenir sur la durée.

Inconcevable, enfin, de le pointer du doigt suite au piètre rendement de plusieurs garçons qui ont semble-t-il été moins intéressés par le terrain et leur temps de jeu que par l'extra sportif et leur temps libre, ces derniers mois. Et dont l'attitude aurait déteint, selon certaines voix au sein du club, sur quelques-uns de leurs partenaires, depuis janvier.

Une confiance loin d'être aveugle

Pour autant, si pour toutes ces raisons, mais également parce que son contrat court jusqu'en juin 2024, le club de Montpellier n'a pas décidé de couper son entraîneur, samedi soir, et lui accorde le bénéfice du doute, il est évident qu'Olivier Dall'Oglio démarrera le prochain exercice avec un maximum de pression.

Incontestable aussi, et il le sait, que lui et son staff n'auront pas le droit à l'erreur et que la patience du club, surtout s'il opère les ajustements nécessaires et souhaités, ne pourra plus être mise à l'épreuve.

Le coach a en effet épuisé tous ses crédits, en accumulant les contre-performances, accentuées par un projet de jeu très ambitieux, qui n'impliquait finalement qu'une petite dizaine de joueurs et qui n'était sans doute plus en adéquation avec les capacités physiques et mentales de la phase retour, lui qui affirme avoir tout essayé pour redresser la barre avec le groupe en place.

Ce point est d'ailleurs, peut-être, le plus inquiétant, finalement. Depuis plusieurs semaines, le technicien confie avoir multiplier les tentatives et les changements de ton, sur la forme comme sur le fond, du coup de gueule au coup de sang, en passant par de sympathiques explications, sans avoir constaté la moindre réaction. Il finit même, et la Mosson avec, par s'interroger sur sa propre capacité à reprendre la main, sans pour autant baisser les bras, jusque-là.

Le MHSC a terminé sur une défaite à Angers © AFP - Guillaume Souvant

Un nouvel élan ?

L'espoir, aussi maigre soit-il, réside en fait, et à juste titre, dans le remaniement qui vient de débuter et dans le mercato qui démarre le 10 juin. C'est là que le coach, mais aussi le club, placent leurs espoirs. Objectif : éliminer les brebis considérées comme un peu galeuses, casser des clans réfractaires à l'idée de remettre les gaz, et insuffler un nouvel élan, grâce à l'apport et à la fraîcheur mentale et physique de plusieurs renforts, sur les côtés, devant comme dans l'entrejeu où Montpellier manque à la fois de taille et d'impact.

Le tout, en s'appuyant sur le positif : la satisfaction d'avoir lancé beaucoup de jeunes, alors que d'autres formations n'ont pas su le faire sans imploser, ou exploser. Car si la noirceur de la deuxième partie de saison ne peut empêcher, légitimement, certains supporters de craindre un avenir sombre, il faut tout de même reconnaître que la présence du coach Dall'Oglio a permis de mettre en lumière une partie de l'avenir du club, que ce soit au travers de la confirmation d'Elye Wahi, mais également avec l'éclosion de Maxime Estève, la montée en puissance de Léo Leroy et les premiers pas prometteurs de Sacha Delaye.

Et puis, si l'ancien brestois souhaite s'appuyer sur un effectif revisité et regonflé, il ambitionne également de réorganiser son staff. Alors que Selim Errif, l'un des trois analystes vidéo du MHSC, se voit confier la direction de la vidéo à Toulouse, et qu'il ne devrait pas être remplacé, un second préparateur physique devrait rejoindre l'équipe en place et compléter le travail de Benjamin Guy. Inévitable, sans doute, face à un effectif touché par de nombreuses blessures, cette année.

Nouveaux visages, nouveau discours, têtes lavées et reposées, esprit Paillade retrouvé, c'est ainsi que Montpellier abordera sa quatorzième saison en Ligue 1, le 6 août prochain. Avec l'ambition de recoller les morceaux et de réparer un jouet qui n'amuse plus personne, depuis trop longtemps, mais dont tout le monde souhaite, au fond, qu'il ne soit pas cassé pour de bon.