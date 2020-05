Changements au centre de formation de Montpellier : Robert Nouzaret part en retraite, Laurent Robert s'en va

A 76 ans, c'est une figure du foot français qui prend sa retraite. En charge du recrutement au centre de formation du Montpellier Hérault, ces dernières années, Robert Nouzaret est surtout connu pour un parcours d'entraîneur professionnel long comme le bras.

Formé à Lyon, où il débute sa carrière de milieu de terrain dans les années 60' et dispute plus de 130 matchs, Robert Nouzaret prend ensuite la direction de Montpellier, où il noue de solides attaches. Le club de la Paillade, il y est entraîneur de l'équipe première à trois reprises, entre les années 70' et 2000.

Entre temps, le banc de Caen, de Lyon et de Sainté, avec qui il est champion de France de D2 en 1999. Mais aussi celui de Toulouse ou encore de Bastia, avec qui il se hisse en finale de la Coupe de France en 2002. A son actif, aussi, plusieurs piges avec des sélections nationales, sur le continent africain.

Bernard Maraval a longtemps été lié au FCSM © Maxppp - Lionel Vadam

Bernard Maraval, retour aux sources

Il n'a jamais porté le maillot de la Paillade, mais c'est à Montpellier qu'il est né. Ancien défenseur de Sochaux, où il a joué avec Frédéric Garny (entraîneur des U19 de Montpellier), Bernard Maraval a dirigé la cellule de recrutement du FC Sochaux, avant d'intégrer celle du Stade Malherbe de Caen, où il a officié jusqu'alors. Cet homme de 48 ans possède, dit-on, un très gros carnet d'adresses et une solide expérience.

Michel Rodriguez a aussi porté les couleurs du FC Rouen © Maxppp - Damien Gautier

D'autres mouvements : Michel Rodriguez, Laurent Robert

Laurent Nicollin a également annoncé l'arrivée de Michel Rodriguez (41 ans), lui aussi en provenance du SM Caen. Il dirigera les U17, dont Bruno Lippini avait jusque-là la charge. Ce dernier devrait se voir confier une nouvelle fonction.

Pur pailladin, formé à Montpellier, il y est né et a signé son premier contrat pro avec le MHSC. C'est avec le club héraultais qu'il remporte la Coupe Gambardella, lui qui a également été champion d'Europe avec les moins de 19 ans en 1997. Il était l'entraîneur des U19 du club malherbiste depuis trois saisons, après avoir épaulé l'entraîneur du FC Rouen en DH.

Enfin, c'est une information France Bleu Hérault, Laurent Robert quitte le club, sans qu'un éventuel nouveau point de chute ne soit encore connu. L'ancienne patte gauche du PSG, formé à Montpellier, était revenu au MHSC pour y entraîner les attaquants et les attaquantes du centre de formation, en 2015. Il était en fin de contrat, et son bail n'a pas été renouvelé. Son départ pourrait coïncider avec celui de son fils, Thomas, à qui le club n'a pas proposé de contrat professionnel, à cette heure.

De leur côté, Romain Pitau (réserve), Frédéric Garny (U19), Frédéric Mendy (féminines) ont tous les trois été confortés et leur contrat a été prolongé.

Un seul contrat professionnel : Samy Benchama

Francis De Taddeo l'avait annoncé sur France Bleu Hérault, dans 100% Paillade : "un ou deux contrats professionnels, pour cette fin de saison". Il n'y en aura finalement qu'un seul, d'une durée d'un an, en faveur de Samy Benchama, comme nous l'avions aussi révélé.

Laurent Nicollin l'a confirmé, ce vendredi, sur France Bleu Hérault : "si on avait repris maintenant, certains jeunes seraient montés avec le groupe pro pour que Michel Der Zakarian les voit. Ce n'est pas possible. Samy Benchama sera donc le seul à signer pro".