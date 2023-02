Football : l'entraineur de Montpellier Romain Pitau limogé, la défaite de trop à Strasbourg

Nommé mi-octobre pour succéder à Olivier Dall'Oglio, puis conforté avant la Coupe du Monde, Romain Pitau (45 ans) a finalement été remercié, ce mardi, deux jours après une septième défaite en onze matchs, sur la pelouse de Strasbourg, lors de la 22ème journée de Ligue 1. Et moins de quatre mois après sa prise de fonction.

L'ancien champion de France 2012, à qui Laurent Nicollin avait, de son propre aveu, offert "un cadeau empoisonné", et que le président avait soutenu après son intérim de quatre matchs en indiquant qu'il était le seul qui l'excitait, sur le marché, n'a pas résisté à la cascade de mauvais résultats et aux critiques concernant le jeu proposé par le MHSC.

Frédéric Mendy et Pascal Baills s'en vont aussi

Frédéric Mendy , qui avait été choisi par Romain Pitau pour l'épauler, a fait savoir qu'il ne resterait pas, lui qui tentait de remettre de l'ordre, de la rigueur et du sourire dans le vestiaire, depuis mi-novembre. De son côté, Pascal Baills , adjoint historique, a lui aussi été écarté. Les tois hommes ont été " mis à pied à titre conservatoire", pour reprendre le terme officiel.

La décision a été communiquée aux intéressés à l'issue de la séance du jour, qui s'est déroulée normalement. Le club a indiqué qu'une conférence de presse se tiendrait ce mercredi, à 15h.

A moins d'une semaine d'une réception cruciale, celle du Stade Brestois, et alors que le MHSC occupe la quinzième place de Ligue 1 avec seulement deux points d'avance sur la zone de relégation, la Paillade chamboule tout, de nouveau.

Trois entraîneurs en une saison !

La direction avait pourtant affirmé que Romain Pitau resterait jusqu'en juin, convaincue que le coach avait l'adhésion de son groupe et qu'il était en mesure d'aller chercher le maintien. Seulement, si la nomination de l'ancien adjoint d'Olivier Dall'Oglio a semblé être accueillie positivement, ses relations avec certains joueurs de l'effectif n'ont pas été idylliques, ces dernières semaines.

Mais surtout, la Paillade n'a pas réussi à se redresser. Relégable sur les onze matchs pilotés par Romain Pitau (17e), le MHSC n'est, entre autres, pas parvenu à régler ses soucis défensifs, avec 23 buts encaissés, soit le deuxième plus mauvais total derrière l'Estac. Un bilan auquel a largement contribué la débâche sur le terrain de Nice (6-1).

Dernier coup de poker

A sa décharge, il faut dire que Romain Pitau a hérité d'un bourbier, pour sa première expérience en tant que coach d'une équipe professionnelle : une dynamique aussi négative que certains comportements au sein du groupe, des joueurs pas tous au niveau attendu et, pour plusieurs d'entre eux, de moins en moins concernés, en apparence, par le projet. Un constat inquiétant qu'avait d'ailleurs déjà établi l'entraîneur précédent.

Pour éviter d'en arriver à la décision du jour, le président avait tenté, récemment, de remobiliser ses troupes, en conviant les cadres du vestiaire autour d'une bonne table, à Montpellier. L'occasion de les sermonner et de leur rappeler les règles du jeu et l'enjeu, pour lui comme pour ses salariés. Mais cela n'a pas suffi, et la table a finalement été renversée, ce mardi.

Il s'agit maintenant de savoir si le prochain sur la liste sera capable de remettre en marche la machine, et si les retouches défensives opérées durant le mercato finiront par payer. L'état d'urgence est en tous cas déclaré, à Montpellier. A seize journées de la fin, les supporters prient le ciel pour que ce ne soit pas trop tard, alors que la zone de relégation pend au nez du MHSC.