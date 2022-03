Montpellier Hérault : Stephy Mavididi est de retour, Mamadou Sakho toujours absent

C'est une grande nouvelle pour le coach et pour le MHSC : le retour de Stephy Mavididi, meilleur buteur du club (8 buts), qui est même "en capacité physique de débuter le match, parce qu'il y a eu un très gros travail de fait avant qu'il réintègre le groupe. Il était aussi très bien au niveau des appuis (ce jeudi, ndlr), donc il est en capacité de débuter. L'appréhension a disparu (...) Sa puissance et sa technique ne nous sont pas indispensables, mais presque" a souligné le coach, très heureux de pouvoir de nouveau compter sur celui qui a manqué les sept derniers matchs de sa formation, Coupe de France comprise, alors qu'il restait sur un doublé face à Monaco.

Mamadou Sakho, encore trop risqué

Le défenseur central Mamadou Sakho ne jouera, quant à lui, que le 3 avril pour la réception de Brest. Touché à la cuisse face à Lorient, le 20 février, l'ex international a réintégré le groupe à l'entraînement, mais sa blessure fait craindre une possible rechute au staff montpelliérains : "On attendra un peu pour Mamad, parce qu'il y a un tout petit risque à le faire rejouer rapidement, donc on ne va pas le prendre. L'IRM passé cette semaine montre une légère trace. Elle est minime, mais elle est là (...) La trêve nous laissera aussi le temps de renforcer le travail avec ces garçons là", a précisé Olivier Dall'Oglio, en conférence de presse, ce vendredi.

Il n'y a de toute façon pas urgence à le relancer, dans la mesure où la charnière centrale composée de Maxime Estève et de Nicolas Cozza a offert de sérieuses garanties, lors de la réception de Nice, le weekend dernier.