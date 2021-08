Montpellier Hérault : trois huis-clos partiels pour le stade de la Mosson

Le 11 août dernier, après les jets de bouteille observés durant le match Montpellier-Marseille, en ouverture du championnat de France de Ligue 1, et notamment celui qui a blessé Valentin Rongier, la commission de discipline de la LFP avait décidé de fermer les tribunes Etang-de-Thau et Corbières jusqu'à nouvel ordre, le temps de l'instruction.

Ce mercredi, la décision finale est tombée : fermeture des deux tribunes pour trois matchs fermes, le premier ayant déjà été purgé lors de la venue de Lorient, samedi dernier. Ainsi, Etang-de-Thau et Corbières ne seront pas accessibles pour les réceptions de Saint-Etienne et de Bordeaux au mois de septembre, et retrouveront leur public le weekend du 3 octobre, pour Montpellier-Strasbourg.