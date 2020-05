Montpellier Hérault : Vitorino Hilton invité de 100% Paillade sur France Bleu Hérault

A 42 ans et alors qu'il est en fin de contrat au MHSC, Vitorino Hilton se verrait bien prolonger l'aventure. Le brésilien, qui compte plus de 480 matchs en Ligue 1, une quarantaine en coupe d'Europe, et plus de 300 dans l'Hérault, aimerait vivre une dixième saison sous ses couleurs actuelles, et ne pas raccrocher sur une saison amputée de près d'un quart.

En attendant, l'emblématique défenseur central sera l'invité de Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, ce vendredi (18h), en Facebook Live, sur France Bleu Hérault. Le brésilien répondra à toutes nos questions au sujet de son parcours et de son avenir.

Vitorino Hilton : Facebook Live à 18h, vendredi 8 mai 2020