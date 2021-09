"Montpellier Héros" : Canal Plus nous plonge dans les coulisses de la Paillade

Une équipe de la chaîne Canal+ a suivi pendant un an le président du Montpellier Hérault, Laurent Nicollin, mais aussi ses collègues, son staff et son équipe professionnelle. Des entraînements aux soirs de match : le MHSC, comme vous ne l'avez jamais vu.

Une "immersion inédite" dans les secrets du Montpellier Hérault Sport Club, écurie de Ligue 1 à l'identité si forte et à la mentalité si particulière. Voilà ce que propose Canal+ à partir de samedi (19h45), sur Canal Plus Décalé, avant le match PSG/Montpellier, et sur la plateforme My Canal.

Au total, six épisodes de 45 minutes, dans lesquels apparaît aussi France Bleu Hérault, réalisés par Thibault Saingeorgie, déjà auteur de plusieurs numéros du célèbre Intérieur Sport de la chaîne cryptée. Lui et son équipe ont suivi, tout au long de la saison dernière et sans aucune restriction, le président Laurent Nicollin, personnage principale de la série, mais aussi l'ensemble du groupe professionnel, les dirigeants, ainsi que plusieurs supporters.

Des tranches de vie, des engueulades et des fous rires ont été captés, autant que les émotions fortes d'une saison à rebondissements. Le premier numéro met en scène la reprise et notamment le retour à la compétition du miraculé : Junior Sambia, victime quelques mois plus tôt d'une forme sévère de la Covid-19.

Laurent Nicollin a ouvert ses portes sans condition © Maxppp - Richard de Hullessen

Mais dans ce club qui ouvre ses portes autant que son coeur, les amoureux de la Paillade et du foot français découvrent les "frasques" du leader Andy Delort, l'émouvant chemin vers la retraite du capitaine Vitorino Hilton, la passion des ultras à l'approche des derbys, ou encore la gestion d'une crise financière sans précédent.

Les coulisses d'un club français, donc, mais celles aussi d'un héritage particulier. Toujours présente au club comme au fil des épisodes, l'âme de "Loulou". Un paternel dans les pas duquel marche Laurent, et qui ne quitte jamais l'esprit de son fils, alors qu'une nouvelle transmission est en marche, puisque la série-docu met pour la première fois en lumière l'apprentissage d'Agathe, fille du président, qui pourrait un jour, et à son tour, succéder à son père.

Montpellier Héros, "c’est l’ADN d’un club qui refuse de vivre comme les autres", explique Canal+ dans son communiqué. Un club qui, de toute façon, n'a pas les moyens de mener grand train, comme certains de ses concurrents. Un club qui le regrette parfois, mais qui l'assume et le revendique la plupart du temps.