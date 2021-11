Montpellier Héros : corps et âme dans la Paillade

Canal Plus vient de dévoiler le sixième et dernier numéro de sa série Montpellier Héros, consacrée à la Paillade. Un documentaire émouvant, autour d'un club de foot aussi singulier qu'attachant, qui se bat pour sa survie et ses valeurs. Et pour la préservation d'une certaine idée de son sport.

Montpellier Héros, c'est l'histoire d'un club qui ouvre ses portes, dévoile ses défauts, mais permet surtout à Canal Plus de mettre en lumière ses qualités, ses grandes figures et ses hommes de l'ombre. A coup de témoignages et d'archives, de tranches de vie et d'allers-retours dans le temps, on comprend pourquoi le passé est aussi présent, et pourquoi il est si important. On capte mieux le poids de Loulou et de l'héritage familial. On saisit d'avantage les raisons du profond attachement des supporters, comme Enzo, Dony et Bouba, à la vie calquée sur l'agenda de leurs idoles : des fans aussi fiers de leur club ambitieux, que les dirigeants de leurs origines modestes.

Le grand public découvre les entrailles d'une institution qui compte autant d'aspérités que ceux qui en défendent le blason, à l'image du gitan Téji Savanier, footballeur extraordinaire au quotidien des plus banals, choyé par une communauté ultra soudée. Les spectateurs remarquent aussi que l'humilité peut avoir sa place dans un milieu souvent marqué par l'appétit du pouvoir, l'orgueil et la cupidité, et qu'elle peut même être placée au sommet de la pyramide, par le capitaine du navire.

Montpellier Héros, c'est le récit d'une vie émouvante, dans laquelle la passion dépasse souvent la raison. Car comme l'explique si bien Michel Mézy, chez qui le verbe est haut mais la méfiance toujours de mise, dans l'un des numéros, "le football est le reflet de la vie, et une vie sans passion n'est pas une vie". Une passion débordante issue d'un cœur énorme, qui contribue à coiffer au poteau le PSG, en 2012, et à le faire trembler en demi-finale de Coupe de France, en mai dernier.

A travers les six épisodes qui nous replongent dans la saison passée et dans un demi-siècle d'échecs et de succès, Montpellier Héros s'impose comme un documentaire à la hauteur de son sujet : tout simplement hors-norme. Le club comme le film ont cassé les codes en vigueur et rompu avec la communication habituelle d'un football de plus en plus aseptisé.

Et si certains acteurs croient ne pas sortir indemnes du documentaire, ils se trompent. La cote de popularité de la plupart des intervenants est en réalité renforcée. En effet, comment ne pas aimer Michel Der Zakarian et son inégalable soif de succès ? Comment ne pas être sous le charme des petites mains, à l'image des intendants ou du chef de la sécurité, aussi discrètes qu'essentielles, et dont les gestes contribuent largement aux succès ? Comment ne pas boire les mots choisis de Michel Mézy, garant de l'esprit de tout un peuple, depuis tant d'années ? Et comment ne pas admirer l'authenticité d'un président attiré par une nécessaire modernité, mais désireux de sans cesse protéger le patrimoine ?

On le voit et on l'entend, au moment du bouquet final : l'ancien maire Georges Frêche avait rapidement compris que le football était une publicité moins onéreuse que d'autres pour sa ville. Montpellier Héros, lui, est une formidable "propagande" pour une certaine idée du foot. Pour une philosophie et un mode de vie. Pour un état d'esprit. Celui, unique, de la Paillade.