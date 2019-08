Montpellier HSC : Ruben Aguilar vers Monaco, Arnaud Souquet tient la corde pour le remplacer

Arnaud Souquet pourrait effectuer son retour en France, un an après l'avoir quittée

Montpellier, France

Alors que plusieurs clubs anglais étaient sur les rangs, Ruben Aguilar devrait finalement s'engager avec Monaco, qui lui faisait la cour depuis plusieurs semaines. Le latéral droit doit rejoindre Benjamin Lecompte dans les prochaines heures, le portier ayant lui aussi rejoint la Principauté, cet été. Le transfert pourrait rapporter près de 10 millions d'euros au MHSC, selon L'Equipe.

Souquet plutôt que Kechrida pour remplacer Aguilar

Récemment, le MHSC s'était renseigné sérieusement au sujet de Wajdi Kechrida, international tunisien de l'Etoile du Sahel, contactant même son sélectionneur, afin d'en savoir plus sur son comportement. Le retour a été très positif et l'intérêt très fort, pour le jeune homme formé à Nice.

Seulement, les dirigeants montpelliérains viennent de changer de cap et de choisir un ancien niçois, là aussi : Arnaud Souquet, aujourd'hui défenseur de la Gantoise, et lié à son club jusqu'en 2022. Des discussions sont en cours afin de trouver un accord financier pour son transfert. Selon nos informations, il s'agit là du choix de Michel Der Zakarian, qui souhaiterait un joueur disponible dès ce weekend.

En juillet dernier, Arnaud Souquet faisait savoir publiquement que la Gantoise, club qu'il avait rejoint un an plus tôt, lui accordait déjà un bon de sortie et que Strasbourg était sur les rangs.