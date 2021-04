Montpellier ira défier le surprenant Canet Roussillon, en quart de finale de Coupe de France

C'est un duel régional qui s'annonce entre Canet et Montpellier

Un duel régional et des retrouvailles, voilà ce qui attend le Montpellier Hérault pour le prochain tour de la Coupe de France. Canet, club où sévit depuis l'été dernier le jeune Jean Vercruysse, non conservé par la Paillade, à l'issue de sa formation. Club où évolue également Raphaël Pioton, originaire de Mont-de-Marsan, et ami d'enfance de Gaëtan Laborde.

Canet, c'est la belle histoire de l'édition 2020/2021 : une formation ambitieuse, qui évolue en N2 dans le groupe de Béziers, et qui a réalisé l'exploit en seizième de finale, en faisant chuter l'OM (2-1), avec un coup franc mémorable de Jérémy Posteraro, avant de faire trébucher une formation de National, Boulogne (1-0), en huitième de finale.

Montée en N2 à l'issue de l'exercice précédent, sous la houlette de l'ancien pailladin William Prunier, parti dans la foulée, Canet avait démarré timidement son championnat, avec seulement deux victoires en neuf matchs, jusqu'à l'arrêt de la compétition fin octobre. Ensuite, une épopée en Coupe de France, qui a rendu célèbre la formation pilotée par Farid Fouzari, qui avait déjà emmené l'AS Prix-lès-Mézières en seizième de finale, en 2016/2017.

La rencontre aura lieu le mardi 20 ou le mercredi 21 avril prochain, au Stade Brutus de Perpignan, prêté par les Dragons Catalans. Le MHSC se sera déplacé à Lille, quelques jours plus tôt, avant de se rendre à Nice, le dimanche suivant. Trois déplacements en une semaine, pour les footballeurs de Michel Der Zakarian.