Montpellier jette sans doute l'éponge dans le dossier Yahya Attiatallah (Wydad)

Relancée après s'être refroidie, la piste menant à l'international marocain Yahya Attiatallah est finalement tombée à l'eau, ce lundi, malgré la volonté du joueur de rejoindre l'Hérault. Selon l'information révélée par RMC, que nous sommes en mesure de confirmer, les dirigeants pailladins s'étaient pourtant mis d'accord avec le Wydad Casablanca, mais alors qu'ils devaient s'envoler vers le Maroc pour finaliser, leurs homologues ont exigé que l'argent soit transféré sur leur compte, avant même la signature et la visite médicale, selon nos informations.

Las d'être menés en bateau et estimant avoir fait les efforts nécessaires, les héraultais ont refusé de payer sans avoir de garantie, notamment médicale. Ils ont ainsi mis fin à plusieurs jours de négociation. A moins de 24h de la fermeture du marché des transferts, et à moins d'un énième rebondissement, ils ont donc décidé de relancer leurs autres pistes, même si certaines se sont éteintes.

Le moldave Oleg Reabciuk de l'Olympiakos, dont France Bleu avait révélé que Montpellier le convoitait , semble s'être éloigné. Là aussi, l'indemnité se serait envolée et aurait, pour le moment, refroidi le MHSC.

Autre possibilité : Issiaga Sylla. Un dossier à priori bien moins compliqué et sur lequel la Paillade pourrait décider d'appuyer. Ce dernier, international guinéen de 29 ans qui peut aussi jouer à droite, est facilement libérable par le TFC, selon nos informations, bien que titulaire lors de seize matchs sur dix-sept disputés cette saison.

Toulousain depuis 2012, prêté deux fois au Gazelec et à Lens, il compte 223 matchs de Ligue 1, voit son contrat se terminer dans six mois et a surtout assisté à l'arrivée de plusieurs concurrents dans son couloir, dernièrement.