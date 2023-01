Montpellier : Jonas Omlin sur le départ, Kiki Kouyate débarque au MHSC

Maxppp et AFP

Les supporters le redoutaient, cela est en train de se produire. Deux ans et demi après son arrivée à Montpellier, Jonas Omlin est sur le point de faire ses valises pour l'Allemagne. Le portier international, d'accord avec le Borussia VfL Mönchengladbach, va bien porter les couleurs de l'actuel huitième de Bundesliga.

ⓘ Publicité

Le club allemand avait transmis une offre, ce lundi, et devait en transmettre une nouvelle, ce mardi, ce qu'il n'a pas manqué de faire : autour de neuf millions d'euros. Satisfaisante, cette dernière permet à Jonas Omlin, à un an et demi de la fin de son bail, d'aller remplacer son compatriote Yann Sommer, tout juste vendu au Bayern Munich.

L'homme de 29 ans, que Montpellier avait recruté à Bâle sous Michel Der Zakarian, aura porté 74 fois les couleurs de la Paillade, chiffre symbolique. Sa froideur apparente ne l'aura pas empêché de conquérir la Mosson, par un grand professionnalisme, une très grande rigueur et de sacrées performances.

Benjamin Lecomte, le retour ?

Montpellier réalise une belle opération sur le plan financier, avec une plus value d'au moins trois millions d'euros, mais prend un risque en laissant filer une valeur sûre, l'un des quelques rares à n'avoir rien à se reprocher dans la crise actuelle.

Pour le remplacer, le MHSC pourrait faire appel à un ancien de la maison. A 31 ans, Benjamin Lecomte garde actuellement la cage de l'Espanyol Barcelone où il est prêté par Monaco, club avec lequel il est lié pour encore un an et demi.

L'ancien international est ciblé par la Paillade, et il pourrait donc revenir, quatre ans et demi après s'être envolé sur le Rocher et après avoir connu des expériences mitigées.

Kiki Kouyate arrive mercredi à Montpellier

Au delà des retouches dans la cage, des renforts étaient attendus et réclamés en défense. Ils sont, là aussi, sur le point d'arriver, à Montpellier. Le premier d'entre eux s'appelle Kiki Kouyaté.

Défenseur central qui possède les deux pieds mais qui évolue plutôt axe droit, jusque-là, le messin de 25 ans passera sa visite médicale ce mercredi, puis devrait s'engager pour les quatre prochaines années. Montpellier, de son côté, devrait débourser une somme élevée, puisqu'avoisinant les 6 millions d'euros, pour l'attirer.

L'international malien de 25 ans, aux douze matchs de Ligue 2 cette saison et aux 55 matchs de Ligue 1 dans le passé, viendra renforcer une défense qui a pris neuf buts sur les deux dernières journées, face à des formations pourtant annoncées en difficulté. Dans l'Hérault, il retrouvera son compatriote Falaye Sacko, et viendra concurrencer Christopher Jullien, dans un premier temps.

Cozza : partira, partira pas ?

Le MHSC planche, par ailleurs sur la venue d'un défenseur dans le couloir gauche, en cas de départ de Nicolas Cozza, proche de Wolfsburg . S'il venait à partir cet hiver, autrement dit si la somme attendue était débloquée**, le petit-fils du premier capitaine de la Paillade serait remplacé**, comme confirmé par Laurent Nicollin au Midi Libre.

Evoquée par nos confrères de L'Equipe , la piste menant à Yahya Attiatallah , international de 27 ans, apparaît crédible, pour le remplacer. Cependant, si le latéral gauche marocain est ciblé, il ne l'est pas uniquement par Montpellier, ce que nous confirme son entourage.

La défense : toujours un sacré chantier

Utilisé lors de six des sept matchs disputés par les Lions de l'Atlas, lors de la dernière Coupe du monde, notamment une mi-temps contre la France en demi-finale , le joueur du Wydad Casablanca est numéro deux en sélection derrière son compère du Bayern Munich, Noussair Mazraoui.

De son côté, Maxime Estève n'est pas certain à 100% d'être héraultais au mois de février. L'ex international U20, qui peut rêver d'une place chez les Espoirs pour l'Euro, l'été prochain, est en tous cas sollicité par au moins deux formations, jusque-là : en Angleterre et en Italie.

Maxime Esteve : l'Angleterre ou l'Italie ?

Reste à savoir si les offres sur lesquelles planches les potentiels acquéreurs arriveront sur le bureau de Laurent Nicollin, et si elles seront à la hauteurs des attentes de l'Etat Major pour une cession, dès cet hiver, du défenseur montpelliérain. Un garçon considéré comme un joueur à fort potentiel, avec un profil assez rare, à son poste. Le MHSC ne souhaiterait pas le lâcher à moins de 15 millions d'euros. Le minimum

Finalement, rien devant ?

Alors qu'un renfort offensif était à l'étude, la Paillade a rebroussé chemin, pour le moment. Sans départ, l'arrivée d'une recrue dans ce secteur de jeu n'est plus d'actualité, à l'heure qu'il est.

Annoncé comme proche de la sortie par certains médias, Béni Makouana n'est, ce soir, pas sur le départ, selon nos informations. Pas plus que Elye Wahi, que le MHSC préférerait ne pas vendre avant l'été prochain.