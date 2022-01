Montpellier - Khalil Fayad : casse tête et incertitude sur l'avenir du prometteur milieu de terrain

Depuis plusieurs mois, Khalid Fayad fait parler de lui. Milieu de terrain très technique, polyvalent mais plutôt défensif ou relayeur, le jeune homme de 17 ans a d'abord stupéfié ses éducateurs et certains de ses partenaires, avant de séduire au delà des frontières de Grammont.

Ainsi, celui dont le contrat aspirant arrive à terme, en fin de saison, a vu dernièrement plusieurs clubs lui faire les yeux doux. Le MHSC est donc passé à l'offensive, mais sans pour autant faire tapis ; pas le genre de la maison. Un bail de stagiaire lui a d'abord été proposé, avant que le club ne se résigne finalement à lui offrir un premier contrat professionnel.

Aller si vite n'est pas la règle, à Montpellier, et n'a pas vocation à le devenir. Mais les qualités précoces et les convoitises obligent à accélérer le cours des choses, dans certains dossiers. Dernier exemple en date : Elye Wahi, que le club avait dû verrouiller prématurément, pour fermer la porte à une concurrence féroce.

Seulement, la tournure des événements est aujourd'hui différente, puisque le jeune international U18 français (six matchs et un but depuis septembre avec les Bleus) n'a toujours pas signé l'offre pailladine, visiblement jugée insuffisante par la famille et les représentants d'un môme talentueux et décrit comme intelligent et réfléchi, par ceux qui l'ont encadré.

Khalid Fayad est aujourd'hui aspirant, à Montpellier - MHSC

Trop impatient ou pas, l'entourage de Khalil Fayad, qui ne s'est pas encore exprimé publiquement, pourrait aussi avoir été chagriné par le fait que le pailladin n'a pas été sollicité pour participer à la dernière préparation estivale du groupe professionnel.

Sur sa situation comme sur l'offre proposée par l'écurie qu'il dirige, Laurent Nicollin a récemment été clair et ferme, dans 100% Paillade sur France Bleu Hérault :"C'est un gamin qui a d'énormes qualités, Michel Mézy et Bruno Carotti le voient comme un joueur très talentueux. Après, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres non. Si il y a la volonté, il restera et signera pro. Sinon, il partira. Je préfère avoir un joueur moins bon mais qui soit dans l'esprit paillade, qui se bougera le cul et qui mouillera le maillot, plutôt que des gens qui veulent gagner des cents et des mille, mais qui n'ont encore rien prouvé (...) Ceux qui signeront pro seront ceux qui voudront porter haut les couleurs de la Paillade. Ceux qui ne signeront pas, c'est qu'il y aura eu un problème financier ou un problème de comportement".

Un avertissement qui n'empêche pas le club d'espérer convaincre sa pépite de poursuivre l'aventure sur la terre héraultaise qui l'a vu naître et grandir. D'autant que le coach Olivier Dall'Oglio a prouvé que les jeunes avaient une place de choix dans sa tête et dans ses feuilles de match.

Dans le cas contraire, si Khalil Fayad choisissait de s'envoler vers une herbe considérée comme plus verte par son clan, avec le risque de se brûler les ailes mais l'ambition d'y briller, son nouveau club devrait alors s'acquitter des indemnités de formation, soit plusieurs centaines de milliers d'euros. En attendant une issue, l'international tricolore n'est plus utilisé en match officiel et continue simplement de s'entraîner. Un départ laisserait en tous cas un goût amer et des regrets au MHSC.