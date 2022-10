Ligue 1 - Montpellier : les supporters s'impatientent, la Paillade s'interroge

A Montpellier, seule équipe de Ligue 1 à ne compter aucun match nul, ce ne sont pas seulement les six défaites qui inquiètent. Paradoxalement, ce sont aussi les quatre succès obtenus, cette saison, par le groupe héraultais. Ceux feux face à Strasbourg, Troyes et Ajaccio, parce que la Paillade a eu toutes les peines du monde, devant son public, à les décrocher. Tandis que celui fleuve à Brest ne rassure pas spécialement, parce qu'il constitue, de l'avis de tous, une sorte de "trompe l'oeil".

ⓘ Publicité

C'est ainsi que le bilan de douze points en dix journées, comme le contenu des matchs trop souvent insatisfaisant, ont faire ressurgir les démons de la saison dernière, ou du moins ceux d'une phase retour conclue avec le bonnet d'âne ; sinon dans la tête de tous les joueurs, au moins dans celle des fans et des observateurs.

Remises au goût du jour, les questions brûlantes de l'été dernier, que le club espérait pourtant balayer : le message du coach passet-t-il encore ? Les joueurs ont-ils toujours envie de se battre pour lui ? Pourquoi baissent-ils les bras trop facilement ? Olivier Dall'Oglio est-il l'homme de la situation ? Peut-il empêcher la Paillade de s'enfoncer, et peut-il la remettre sur orbite ?

Une animation défensive qui pose toujours question

Il faut dire que l'incapacité de l'équipe à régler ses soucis défensifs interroge et nourrit ce flot d'interrogations. D'autant que si les pailladins ont, jusque-là, toujours limité les dégâts et compensé grâce à une attaque performante, le fait qu'elle soit restée muette contre Monaco fait craindre le pire, dans un avenir proche et contre les grosses cylindrées.

Les plus optimistes peuvent évidemment penser que Montpellier s'est simplement heurté à la deuxième meilleure du championnat depuis la sixième journée, et que la copie rendue finira par payer. Mais les plus pessimistes, eux, ne retiendront que deux choses. D'abord, ils estimeront que la paire de centraux monégasques était loin de constituer une forteresse imprenable, dimanche denier, trois jours après avoir affronté Trabzonspor en coupe d'Europe.

Ensuite, ils pointeront la dynamique : sur les cinq derniers matchs, le MHSC est 17ème avec deux fois moins de buts marqués que de buts encaissés. Alors que, depuis début janvier, l'équipe héraultaise n'a empoché que 7 succès sur les 29 matchs officiels disputés, contre 19 défaites et 3 petits nuls.

Entraîneur menacé ?

Des données qui n'échappent pas aux dirigeants même si, pour l'heure, ces derniers ne souhaitent ni céder à la panique, ni s'exprimer publiquement. On peut d'ailleurs se demander si ce silence traduit une désir de ne pas mettre la pression plus forte qu'elle ne l'est déjà sur le staff, mais on peut aussi y voir une volonté de ne pas soutenir une équipe technique qu'il faudrait, possiblement, remercier quelques semaines après.

En l'état, une chose est certaine : dans leur esprit, il n'est pas encore question d'imiter Brest, Auxerre et Lyon, qui viennent de se séparer rapidement de Michel Der Zakarian, Jean-Marc Furlan, et Peter Bosz, trois hommes au total de points légèrement supérieur pour le dernier, beaucoup moins important pour les deux premiers.

A Montpellier, l'idée semble plutôt de temporiser, et de voir où se situera l'équipe, à l'issue des cinq prochaines journées, autrement dit au moment d'aborder la trêve internationale.

Le point à la trêve ?

D'abord, parce que les points de vue divergent, en interne, et qu'il n'existe pas de consensus autour de la question de remercier ou pas l'entraîneur. Malgré certaines voix favorables à la venue d'un nouveau technicien, Laurent Nicollin résiste encore, lui qui a confié au coach, qu'il a lui même choisi, une double mission : un maintien plutôt aisé et la mise en lumière du centre de formation. Et pour le moment, la dixième place au classement et l'émergence de plusieurs jeunes ne l'incitent pas à appuyer sur le bouton précipitamment.

Pas d'avantage que les finances du Montpellier Hérault, qui réfléchira à deux fois avant de se séparer d'un entraîneur et de son staff, avec les indemnités que comporteraient les différents contrats, et d'en attirer un autre, sans les garanties de faire mieux et même de ne pas faire pire.

Et puis, si le coach ne bénéficie plus de la même indulgence qu'il y a six mois, le président est certainement conscient du fait qu'il n'a pas pu lui offrir la sentinelle (milieu défensif) tant espérée et que les nombreuses blessures ont aussi joué un rôle majeur dans le début de saison délicat des pailladins.

Seulement, parce qu'ainsi va le foot, cette partie de l'explication pourrait voler en éclat, le 14 novembre, après le dernier match avant la coupe du monde, en fonction des résultats. Notamment si Laurent Nicollin, au delà de savoir si le coach et l'équipe répondent aux attentes des supporters, estimait que le vestiaire ne répondait plus à celles de celui qui le pilote.