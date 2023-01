Montpellier : la déculottée à Nice, tout sauf un accident ?

Une défaite par cinq buts d'écart, Montpellier n'en avait plus connue depuis celle subie à Rennes (5-0), en mars 2020. Mais pour retrouver un revers avec six buts encaissés, c'est à la saison 2016-2017 qu'il faut remonter (6-2), sur la pelouse de Monaco.

ⓘ Publicité

La première avait constitué un accident et n'avait pas empêché l'équipe de Michel Der Zakarian de finir dans le top huit, à l'heure où la pandémie de Covid 19 était venue mettre fin brutalement aux débats. La seconde, en revanche, était venue s'insérer au milieu d'un exercice totalement planté, commencé avec Frédéric Hantz et fini avec Jean-Louis Gasset.

Une saison qui n'est pas sans rappeler celle que vit Montpellier, lourdement percuté par l'OGC Nice, ce mercredi soir, si ce n'est que la Paillade comptait à l'époque cinq points de plus qu'aujourd'hui, à l'aube du dernier match de la phase aller : 22 contre 17.

Prévisible ?

A l'Allianz Riviera, contre une formation pourtant mal en point, le MHSC s'est pris le mur vers lequel, malgré quelques coups de volant, il semblait foncer depuis un petit moment. Face aux niçois d'Andy Delort, quatrième buteur devant Jonas Omlin, comme pour remuer le couteau dans la plaie, Téji Savanier et ses partenaires ont rendu bien trop vite le peu d'armes qu'ils possédaient.

Enfoncé comme jamais dans sa parka marine, sur le banc, au moment où son équipe touchait le fond de la piscine, le visage de Laurent Nicollin est venu symboliser un naufrage global que beaucoup craignaient, que certains ont pensé pouvoir éviter, auquel d'autres ont toujours refusé de croire, mais qui a logiquement fini par arriver.

Un cataclysme qui a provoqué de la colère et de la peine, à la mi-temps comme à l'issue de la partie, et qui envoie le club un peu plus près de la zone rouge.

Logique, puisque le MHSC possède désormais la 18ème défense du championnat, avec quinze buts encaissés depuis la réception de Lyon, et alors qu'aucun de ses attaquants, excepté le prodige Elye Wahi, n'a trouvé le chemin des filets depuis au moins mi-septembre.

Crise de résultats...

Laurent Nicollin fait face à l'une des périodes les plus délicates de sa présidence © AFP - Loic Venance

Les chiffres et les classements ne mentent pas. Ils traduisent le mal et reflètent les erreurs. En terme de recrutement comme de gestion, notamment d'effectif, depuis maintenant deux ans. Et ils prouvent bien, aussi, que la question du coach n'était pas la seule à résoudre. Sans compter qu'elle l'a, peut-être, été au moment le moins opportun.

Envoyé au feu pour sa première en tant qu'entraîneur de Ligue 1, après le licenciement d'Olivier Dall'Oglio en cours de saison, Romain Pitau a, de fait, hérité d'un bourbier et peine à redresser la barre : un seul succès en sept rencontres, avec cinq petits point surs les 21 mis en jeu, depuis sa prise de fonction, le 17 octobre.

Intérimaire finalement confirmé par son président, avant la trêve, pour des raisons financières mais aussi parce que la direction a souhaité retravailler "en famille", comme pour se rassurer, l'ancien coach de la réserve, devenu entre temps adjoint d'Olivier Dall'Oglio, tente de mettre en place un nouveau cadre, appuyé notamment par Frédéric Mendy. Cependant, pas certain que paver l'enfer actuel de bonnes intentions, celles qui sont les leurs, suffise pour en sortir.

Car oui, le mal est profond. Et non, plus personne ne peut le nier. Au delà de la dynamique depuis un an, Montpellier reste aujourd'hui sur trois défaites, dont une élimination par un club de Ligue 2, dès son entrée en Coupe de France. Et face aux aiglons, le collectif qui avait semblé renaître à Lorient, début janvier, a de nouveau et totalement disparu.

... et crise d'identité !

Une formation qui peut apparaître sans âme et certains joueurs qui ne se battent pas ou plus, alors que les valeurs et la grinta sont censées se trouver au coeur du nouveau projet : voilà ce qui inquiète, avant même de parler d'un fond de jeu qui, lui aussi, a toujours du mal à s'affirmer.

Sur la pelouse de l'OGC, comme souvent depuis le début de saison, plusieurs joueurs ont abdiqué et se sont transformés en spectateurs, ne faisant que regarder leur défense couler, et laissant se multiplier les vagues et la supériorité numérique adverse, sur la quasi totalité des attaques.

Dès lors, et au delà du niveau physique et footballistique des uns et des autres, il y a de quoi s'interroger sur la volonté de tous de sauver le club, mais aussi sur l'envie de répondre aux attentes du staff, dont la relation avec certains éléments du vestiaire s'est détériorée, ce qui là aussi pose question, et entraine de plus en plus de rancoeurs, de divisions ou de contestations.

Le mercato pour se sauver ?

Dernier espoir de modifier radicalement le cours des choses, puisqu'il n'est aujourd'hui pas question de changer une nouvelle fois de coach : le marché des transferts, ouvert jusqu'au 31 janvier. En coulisse, Montpellier s'active pour recruter, avec la volonté d'attirer plusieurs joueurs, parmi lesquels un offensif et un défenseur, au minimum.

Et la Paillade serait prête à débourser ce qu'elle n'a pas pu ou pas souhaité injecter lors des précédents mercatos, bien consciente des erreurs de casting que trop de paris ont entraîné, ces deux dernières années.

Cela n'est pas sans risque, bien sûr, car rien ne garantit une intégration express en plein mois de janvier. Et cela n'est pas non plus aisé, car il s'avère plus compliqué d'attirer des hommes dans la situation que traverse aujourd'hui Montpellier.

En attendant, et quels que soient les noms que la direction sportive parviendra à faire signer, le MHSC ne devra surtout pas perdre face au FC Nantes, ce dimanche, dans une rencontre qui vaudra cher, entre deux mal classés.

Un duel pour lequel Romain Pitau, malgré les états d'âme, donne rendez-vous à "des hommes", plus seulement à des footballeurs.