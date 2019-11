Montpellier : les supporters du MHSC vont rendre hommage au militaire héraultais tué au Mali

Montpellier - France

Supporter du MHSC, Ronan Pointeau est mort à l'âge de 24 ans, samedi dernier, dans un attentat perpétré au Mali, par une branche proche de l'état islamique. Ce dimanche, sa famille, ses proches et plus généralement les supporters du Montpellier Hérault ont prévu de rendre un vibrant hommage au militaire français, en dehors et à l'intérieur du stade de la Mosson, à l'occasion de la réception de Toulouse en Ligue 1 (17h).

A 15h, un rassemblement est prévu au rond point des chaises, à Montpellier. Le cortège convergera ensuite vers le stade de la Mosson, où il pénétrera sur les coups de 16h. Une minute de silence sera observée juste avant la rencontre, alors qu'un tifo sera déployé dans les tribunes. Ceux qui le peuvent et le souhaitent sont invités à venir vêtus de tenues "kaki".

Né à Castres, Ronan Pointeau a longtemps vécu à Castelnau-le-Lez. Sa mère et son frère habitent à Frontignan.