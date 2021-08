Montpellier : Lyon se penche sur Laborde, Delort toujours vers Nice

Toujours pas de fumée blanche, à Montpellier, mais les tractations se poursuivent autour de Gaëtan Laborde et Andy Delort. Les deux attaquants pourraient bientôt s'envoler et continuent d'agiter le mercato héraultais.

Depuis plusieurs jours, les valises ont été sorties du placard, mais les destinations ne sont pas encore tout à fait établies et la certitude de les rejoindre n'est pas totale. De son côté, si Andy Delort s'est entendu avec l'OGC Nice sur un contrat de trois ans, minimum, l'Olympique de Marseille est visiblement revenu à la charge pour le buteur héraultais.

Manoeuvre de la direction marseillaise pour déstabiliser les aiglons ou véritable offensive pour arracher l'international algérien ? Les prochaines heures nous en diront plus. L'entourage de l'intéressé se montre prudent quant à la solidité de cette perspective, alors que dans un passé récent, l'OM avait montré des réticences à débourser la somme souhaitée par le MHSC (10 millions d'euros).

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle attitude pourrait permettre de faire grimper les enchères, alors que le GYM, lui, apparaît bien décidé à aller au bout. Un nouvel échange devait d'ailleurs avoir lieu ce mercredi matin, entre les dirigeants des deux formations, selon nos informations. Les niçois se seraient fixés vendredi comme deadline pour arriver à leurs fins, tandis que Laurent Nicollin ne compterait faire aucun cadeau à qui que ce soit.

Gaëtan Laborde vers Lyon ?

Pour sa part, Gaëtan Laborde est toujours sur les tablettes de West Ham, leader de Premier League après deux journées, mais le meilleur buteur de la Paillade (16) la saison dernière en Ligue 1 serait, depuis plusieurs jours, sérieusement pisté par Lyon.

Selon nos informations et une source lyonnaise proche du dossier, un contact aurait même été établi entre l'OL et le MHSC, ce mardi, les dirigeants rhodanien cherchant à savoir si les 20 millions d'euros (bonus compris) réclamés pour le jeune homme de 27 ans étaient ou non discutables.

Pas forcément éteinte non plus, la piste espagnole menant au FC Séville, alors que nous avons aussi indiqué ici que le Stade Rennais s'était penché sur le profil du montois.

Un départ qui met le feu aux poudres

Quoi qu'il arrive, plus les négociations traînent autour du sétois et plus les supporters pailladins affichent leur mécontentement. Certains ne font d'ailleurs pas dans la dentelle ou dans la demi mesure. Si des supporters se montrent déçus, résignés ou même conciliants, d'autres multiplient les messages rancuniers et même insultants sur les réseaux sociaux, à l'encontre de celui que la majorité a adoré, pour ne pas dire vénéré, ces trois dernières années.

Digestion lente, difficile et douloureuse que celle d'un départ inattendu et vécu comme une trahison, par beaucoup. Sur le mur d'enceinte d'un bâtiment de Gigean, fief du clan Delort, une phrase a même été écrite à la peinture ou à la bombe : "Andy : l'amour du maillot oublier pour des euros". Une colère qui grimpe, qui s'exprime, mais dont personne ne peut raisonnablement souhaiter qu'elle ira au delà des mots, qu'ils soient écrits ou prononcés.

Pendant ce temps, à Grammont, Andy Delort s'entraîne avec ses partenaires. Décontraction et sérénité apparente, au milieu de ses collègues, alors qu'en interne, ses envies de départ auraient aussi irrité plusieurs dirigeants, qui ne s'en seraient pas tous cachés, ces derniers jours, notamment depuis sa sortie du terrain, contre Lorient. S'il conserve ses commentaires pour plus tard, Laurent Nicollin a quant à lui envoyé quelques messages, ces derniers jours, quelques flèches même, afin de rappeler qui gouvernait le navire.

Silencieux sur ses réseaux comme au micro, pour le moment, celui qui porte le brassard depuis le début de saison a lui répondu à la détresse d'un enfant, ces dernières heures. Les rumeurs de départ avait plongé le bambin dans un profond chagrin et ses pleurs en tribune lors du dernier match avaient été affichées sur les réseaux sociaux. Pour le consoler, Andy Delort l'a invité au centre d'entraînement, lui a offert un maillot et lui a fait visiter les vestiaires.

Enfin, Gaëtan Laborde patiente également. Son départ est plus facilement accepté, notamment parce qu'attendu depuis plusieurs mois par les dirigeants comme par les fans. Des amoureux de la Paillade qui, s'ils ont pour beaucoup acté le départ de Delort, rêvent encore pour certains de conserver au moins son compère.