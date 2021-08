Montpellier - Marseille : interpellations, sanctions et supporters désabusés

Au lendemain des incidents venus ternir la première journée de Ligue 1 entre Marseille et Montpellier, à la Mosson, l'enquête et les auditions se poursuivent, ainsi que le visionnage des vidéos de surveillance. ce lundi soir, la garde à vue deux hommes de 17 et 24 ans a été prolongée de 24h, alors qu'ils sont soupçonnés d'avoir jetés des projectiles sur la pelouse. Le majeur encourt une peine de trois ans de prison et 15.000 euros d'amende (Code du sport, articles L. 332-3 à L. 332-15).

En revanche, celle deux autres individus âgés de 23 et 36 ans a été levée. Ces derniers avaient été interpellés pour des soupçons de vols sous la menace d'une arme blanche, contre des marseillais, à la sortie du stade. L'enquête a été classée sans suite, dans la mesure où les victimes n'ont pas pu reconnaître leurs agresseurs.

Le club de Montpellier et le Stade de la Mosson pourraient eux aussi être sanctionnés par la commission de discipline de la LFP (amende, huis-clos) suite à ces jet d'objets. L'un d'eux a d'ailleurs blessé Valentin Rongier à la lèvre, au moment de la célébration du deuxième but marseillais, alors qu'un autre a entraîné l'interruption du match (89') pendant une dizaine de minutes, au moment où Florent Mollet s'apprêtait à frapper un corner.

Des incidents dénoncés unanimement, y compris par des fans du Montpellier Hérault sur les réseaux sociaux. Cependant, beaucoup de supporters pailladins s'interrogent sur la gestion du match et questionnent le club et les autorités. Que ce soit sur le contrôle des individus aux abords du stade, ou sur la politique du club concernant la billetterie.

L'arrêté préfectoral impossible à appliquer ?

La première question est la suivante : comment des centaines, voire des milliers, de supporters olympiens arborant leurs couleurs dans toutes les tribunes de l'enceinte ont-ils pu y pénétrer, au nez et à la barbe des forces de l'ordre et des agents de sécurité, alors qu'un arrêté préfectoral avait été pris quelques jours plus tôt, pour limiter leur présence à 300, et alors que les signes distinctifs pro-Marseille avaient été proscrits, en dehors du parcage visiteurs ?

En réalité, des sources policières et au sein de la sécurité du club nous expliquent que ces individus ont sans doute dissimulé leurs maillots et leurs écharpes avant de les ressortir une fois rentrés à l'intérieur. Qu'il a, dès lors, été décidé de contenir, plutôt que de sévir. Autrement dit, d'éviter le trouble à l'ordre public, dans la mesure où il devient compliqué d'intervenir en tribune pour les évacuer, sans risquer des affrontements.

Les policiers présents ont fait le choix du "discernement", avec la volonté de "ne pas susciter plus de problèmes qu'il y en avait déjà". Il n'était pas question pour eux de provoquer un suraccident et de traumatiser des familles, quand bien même elles endossaient des tenues interdites. C'est ainsi que Montpellier a semblé jouer à l'extérieur, dans son antre, comme l'a déploré l'attaquant de la Paillade Andy Delort, en conférence de presse.

Une gestion de la billetterie critiquée

Seulement, si le contrôle apparaît impossible et l'intervention délicate une fois que le mal est fait, des supporters pailladins s'interrogent et ne décolèrent pas au sujet de la gestion de la billetterie, en amont de la rencontre. En décidant de ne pas lancer de campagne d'abonnements en direction de ses fans, le MHSC s'est, selon bon nombre d'entre eux, exposé à un envahissement plus massif encore de ses tribunes par les amoureux du rival. Les billets ont été vendus à l'unité et de nombreux marseillais ont pu sans problème s'en emparer.

Mécontentement nourri ce lundi par des images découvertes ou publiées sur les réseaux sociaux. D'un côté, celle d'invités marseillais se mettant en scène dans les loges, comme l'influenceur et humoriste Bengous, déjà critiqué au moment de sa venue à Grammont la saison passée. De l'autre, la story d'un jeune joueur pailladin originaire de Marseille, Oucasse Mendy, saluant le public olympien et un but signé Dimitry Payet.

La direction du club héraultais ne s'est pas exprimée depuis dimanche soir, mais justifie jusque-là sa politique en matière de billetterie par l'absence de visibilité, en raison de la pandémie de covid-19. Par ailleurs, l'attaquant de la réserve a été convoqué par sa direction et a présenté ses excuses. Une réflexion est en cours avant de prendre une sanction la plus appropriée possible.

Ce cocktail a donc largement contribué à une tension accrue entre les deux clans, dans les travées, tout au long de la partie, puis sur les réseaux sociaux, accentuée encore d'avantage par le scénario du match qui a tourné à l'avantage des marseillais. Le volcanique et exubérant entraîneur de l'OM ne s'est, lui non plus, pas contenté d'opérer des changements payants et judicieux. Il a lui aussi enflammé la soirée, comme il sait le faire, faisant les cent pas devant son banc, haranguant ses joueurs, ou invectivant deux supporters héraultais qui passaient la soirée sur un canapé, à quelques mètres de sa zone technique.

Le match a été spectaculaire, mais la soirée a donc mal tourné, pour les organisateurs, qui espéraient un tout autre scénario pour le reprise de la Ligue 1 et le retour des supporters après plusieurs mois d'absence.