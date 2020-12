Montpellier - Metz : un deuxième match de suite sans Damien Le Tallec

Le onze aligné par Michel Der Zakarian contre Metz ne devrait pas être différent de celui qui est allé battre le RC Lens. Le coach considère que ses joueurs ont eu suffisamment de repos entre samedi soir et mercredi, pour pouvoir enchaîner. En revanche, des choix forts sont opérés : Ambroise Oyongo et Damien Le Tallec ne sont pas retenus.

Une situation familiale pesante et quelques incompréhensions

Le milieu de terrain, qui n'a pas non plus été appelé par Der Zak lors du déplacement dans le Pas-de-Calais, a d'abord fait les frais de son carton rouge reçu contre Reims, qui lui a valu quatre matchs de suspension et après lequel un nouveau schéma et un nouveau onze se sont dessinés, avec à la clef des résultats. Il n'avait donc pas démarré, et avait été placé sur le banc, pour son retour contre le PSG.

Seulement, il est désormais hors du groupe et semble payer une série d'incompréhensions. En effet, durant sa période de suspension, Damien Le Tallec avait voyagé pour rejoindre sa femme et voir son fils, qui habitent en Russie et qu'il n'avait pas vus depuis plusieurs semaines. Les trois s'étaient retrouvés en Serbie, afin de couper la poire en deux, l'un des pays où pouvait se rendre son épouse russe, sans difficulté, dans cette période de Covid-19.

Un séjour au cours duquel Damien avait été sollicité par son ancien club, l'Etoile Rouge de Belgrade, afin de se voir remettre un maillot, avant un match. Le MHSC était au courant du voyage, mais il semble que cette remise de maillot de dernière minute ait fait grincer quelques dents, chez certains de ses dirigeants. Ainsi, entre choix sportifs à assumer et voyages à l'étranger, les relations semblent s'être un peu refroidies, dernièrement, y compris avec le coach, bien que ce dernier ait toujours validé les demandes de celui qu'il a longtemps considéré comme un joueur clef de son dispositif précédent.

De son côté, l'ancien rennais, à qui il reste un an et demi de contrat, mais dont la situation familiale est rendue pesante voire insupportable par la pandémie, pourrait saisir une éventuelle opportunité lors du prochain mercato, et s'envoler vers une nouvelle destination, même s'il a toujours affirmé se sentir bien à Montpellier. Une offre concrète, qui n'est pour l'heure pas arrivée, mais qui pourrait au passage soulager les dirigeants héraultais, dans la crise financière actuelle.

Elye Wahi : ses premières minutes ?

Déjà retenu dans le groupe lors de la réception du PSG, Elye Wahi (17 ans) devrait bien apparaître de nouveau pour celle du FC Metz. Le coach s'est entretenu plusieurs minutes avec son jeune attaquant, ce mardi, à l'issue de l'entraînement, avant de déclarer en conférence de presse qu'il avait "la capacité de jouer dans un match de Ligue 1" et que c'était "à lui d'être performant" s'il faisait "appel à lui".