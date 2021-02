Montpellier : Michel Der Zakarian a déjà surmonté des séries noires

Des passages à vide, comme tous ses collègues, Michel Der Zakarian en a connu avec les différents clubs qu'il a coaché. Et le technicien a toujours fini par trouver l'issue. Un an et demi après son retour à Nantes, le coach a vécu sa plus grosse disette, en 2014 : un tunnel de neuf matchs sans succès, dix si l'on compte une une élimination en demi-finale de Coupe de la Ligue, entre fin janvier et fin mars.

A l'époque, saison 2013/2014, c'est d'ailleurs face au Montpellier de Daniel Congré, coaché par Rolland Courbis, qu'il avait fini par renouer avec le succès (2-1), mettant fin à une série noire débutée face au PSG (5-0) et comprenant cinq défaites et quatre nuls.

A Clermont, série noire mais beau succès

Plus tôt, au début de l'année 2012 : deux mois sans gagner avec le Clermont Foot, en Ligue 2. Huit matchs sans victoire (cinq nuls et trois revers), stoppée aux dépends de Monaco, qui ne l'avaient pas empêché de terminer à une jolie cinquième place.

"Il faut combattre le doute" - Michel Der Zakarian

Il n'y a qu'à Reims, où il n'est resté qu'une saison, que Michel Der Zakarian n'a pas été confronté à une absence si longue de succès. Lors de cette saison, 2016/2017 en Ligue 2, l'entraîneur avait déposé le club rémois à une honorable septième place, avant de rejoindre la Paillade.