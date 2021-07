Montpellier monte en puissance et s'impose à Leipzig en amical

L'opposition a été rude, notamment durant la première heure, mais les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont parvenus à limiter la casse et à ne concéder qu'un seul but sur la pelouse de Leipzig, dernier dauphin du Bayern Munich, en Bundesliga.

Moins de dix minutes après le coup d'envoi, une mauvaise appréciation de Nicolas Cozza a permis à l'ancien pailladin Nordi Mukiele, trouvé à droite de la surface, d'offrir à Alexander Sørloth la possibilité de pousser le ballon au fond des filets. Ensuite, peu de possibilité pour les héraultais, des ballons rendus trop rapidement, mais une capacité à faire le dos rond et à défendre en rangs serrés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le MHSC a tenu ainsi jusqu'à l'heure de jeu, dans un match découpé en quatre périodes de trente minutes, avant de faire rentrer progressivement du sang neuf. Les jeunes ont d'ailleurs apporté ce que le coach attendait d'eux, et ont su hisser leur niveau, pour certains.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En fin de match, Béni Makouana a d'abord égalisé et signé son premier but avec l'équipe première. Tandis que Elye Wahi a confirmé qu'il était en forme en marquant son quatrième but en quatre matchs, lui qui est actuellement le meilleur buteur de la préparation héraultaise.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une deuxième victoire et surtout, une attitude très positive. Véritable satisfaction, face à un adversaire d'un tout autre calibre que les trois premiers (Sète 2-4, Rodez 1-0 et Clermont 3-2). Signe que la préparation porte ses fruits, que l'équipe monte en puissance et que la semaine en Espagne a été bonne. De bonne augure, avant le dernier amical contre Metz (31/07) et à quinze jours du début du championnat, avec la réception de l'OM (8/08). Alors que le MHSC va prochainement se renforcer : le défenseur central Mamadou Sakho est attendu en début de semaine prochaine.