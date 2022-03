Montpellier ne résiste pas au PSG : fin de l'aventure en Coupe de France

Le premier quart d'heure a fait craindre le pire pour le MHSC, mais le rythme des parisiennes est finalement retombé sans que ces dernières n'aient pu en profiter. Dominées mais plus entreprenantes, les héraultaises ont ensuite et malgré tout encaissé le premier but : une frappe somptueuse et imparable signée Kheira Hamraoui, seule et servie plein axe à près de 30 mètres, qui a terminé sa course dans la lucarne sans avoir été déviée (35').

Un peu chahutée par le public, l'internationale française a démontré qu'elle pouvait à elle seule changer le cours d'un match. De leur côté, menées d'un but à la pause, les filles de Yannick Chandioux pouvaient espérer profiter du manque de fraîcheur des parisiennes durant le second acte.

Seulement, deux erreurs de communication et un manque, momentané, de détermination sur le plan défensif aura permis au dauphin de Lyon de creuser l'écart et de s'envoler par l'intermédiaire de Grace Geyoro (51') et de Marie-Antoinette Katoto (63') d'une jolie tête au premier poteau.

Entre temps, le temps fort des pailladines n'a pas été récompensé, mais Marion Torrent et ses partenaires ont tout de même fini par réduire l'écart sur un centre venu de la gauche et conclu de la tête, au deuxième poteau, par Maëlle Lakrar (72').

L'aventure s'arrête en quart de finale d'une Coupe de France promise à un PSG qui, selon le coach du MHSC, possède actuellement "la meilleure attaque d'Europe". Les héraultaises n'ont pas démérité, n'ont rien lâché et ont même prouvé qu'elles avaient largement progressé, depuis le début de saison et la prise en main par Yannick Chandioux. Les deux formations se retrouveront vendredi prochain (21h), en D1 Arkema, à l'occasion de la seizième journée.