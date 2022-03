Comme annoncé par Christophe Galtier en conférence de presse jeudi Jordan Amavi (genou) et Youcef Atal (clavicule) sont de retour. Les deux latéraux figurent dans le groupe dévoilé ce vendredi par le club pour le déplacement de l'OGC Nice à Montpellier ce samedi. Claude-Maurice est encore écarté.

Montpellier - Nice : Atal et Amavi de retour, Claude-Maurice écarté

Touché à la clavicule face à Clermont (0-1) début février, Youcef Atal est de retour dans le groupe dévoilé ce vendredi par le club. Victime d'un trait de fracture à la clavicule, l'Algérien a repris l'entraînement collectif jeudi et pourrait donc figurer sur la feuille de match samedi pour le déplacement à la Mosson samedi (17h). Une semaine avant Atal, c'est Jordan Amavi qui était victime d'une blessure au genou sur la pelouse râpée de Metz. Le latéral gauche est lui aussi rétabli et les deux latéraux vont amener de la concurrence dans un secteur amoindri depuis six semaines.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lotomba, Daniliuc ou Atal côté droit ?

Après le bel intérim de Flavius Daniliuc face au PSG, Jordan Lotomba devrait bien retrouver son poste de latéral droit. A gauche Melvin Bard tient la corde également. Mais Christophe Galtier aura donc des profils différents pour ce déplacement sur une pelouse qui ne lui réussit pas (4 défaites d'affilée). Le milieu Alexis Claude-Maurice ne figure pas dans le groupe et regardera une nouvelle fois ses coéquipiers de loin.