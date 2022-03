Montpellier - OGC Nice : la Mosson de censure pour le Gym

Six défaites sur les huit journées de Ligue 1 disputées depuis début janvier, six points pris sur 24 : ce début d'année 2022 ressemble à une longue pente glissante pour les Héraultais. Cinquième à la trêve, 11e avant cette 28e journée, la Paillade ressemble plus à une passoire aujourd'hui avec seulement la 14e défense de Ligue 1 (40 buts encaissés). Encore battus à Nantes le week-end dernier (2-0), les hommes d'Olivier Dalloglio font grise mine mais ressemblent quand même à une bête noire pour l'OGC Nice.

6 ans jour pour jour après la dernière victoire du Gym à la Mosson

Terrassé 1-0 à l'aller sur une frappe longue distance de Mollet, le Gym reste sur quatre défaites d'affilée à la Mosson et ne s'est imposé qu'à deux reprises sur les 25 dernières années dans l'Hérault. Mais la dernière victoire rouge et noire à la Mosson, c'était un 12 mars (2-0) ! Alors six ans après Valère Germain et Alassane Pléa, buteurs ce jour-là pour le Gym, il est temps de dépoussiérer les archives et de mettre à jour les héros Rouge et Noir.

Delort très attendu

Et Andy Delort serait ravi d'endosser le costume. Revenu dans la lumière sur le terrain grâce à ses buts face à l'OM (4-1) en Coupe de France et face au PSG (1-0) en Ligue 1, le numéro 7 né à Sète, sait que les projecteurs vont se braquer sur lui ce samedi. Son départ l'été dernier pour la Côte d'Azur a été très mal vécu par les ultras du MHSC et ce transfert a même servi de prétexte à la préfecture de l'Hérault pour interdire le déplacement des supporters de l'OGC Nice ce samedi. Privé de 12e homme, le Gym peut compter sur son numéro 7 pour répondre sur le terrain.

Montpellier privé de deux cadres

Christophe Galtier récupère pour ce match ses deux latéraux Youcef Atal et Jordan Amavi. Alexis Claude-Maurice reste lui à la maison. Côté Pailladin, pas de Mamadou Sakho (cuisse) ni de Stephy Mavididi (genou). La longue absence du meilleur buteur héraultais (8 buts et 3 passes décisives en 21 matchs) correspond d'ailleurs à la mauvaise passe du MHSC.