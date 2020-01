Montpellier : Pedro Mendes blessé au genou, trois semaines d'arrêt minimum

Montpellier, France

Montpellier est décidément maudit, cette saison, en Ligue 1. Après Savanier, Ferri, Cozza et Kaiboué, lors de la phase aller, c'est désormais Pedro Mendes qui s'ajoute à la liste des blessures de longue durée.

Le défenseur s'est blessé, lundi, sur un mauvais appui. Il a aussitôt quitté la séance et souffre d'une entorse. Trois semaines de repos lui sont imposées, avant de passer une nouvelle IRM, selon nos informations.

Une sacrée tuile pour le MHSC et pour Michel Der Zakarian. Le coach est déjà privé de Nicolas Cozza (rupture des ligaments croisés), en défense centrale, pour toute la saison. Si on peut parler de malchance, on peut aussi s'interroger sur l'état du terrain d'entraînement, à Grammont.

Cette nouvelle devrait inciter les dirigeants à accélérer sur la venue d'un défenseur, lors du mercato d'hiver.