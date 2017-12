Montpellier plutôt que le PSG pour Pontarlier en 32e de finale de la Coupe de France de football

Les footballeurs amateurs de Pontarlier rêvaient d'affronter les stars du PSG en 32e de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort effectué ce lundi soir, à Paris, leur a finalement offert une autre équipe de Ligue 1 : Montpellier. Match prévu le 6 ou 7 janvier 2018, à Besançon, vraisemblement.

Qualifié, ce samedi 2 décembre, pour la troisième fois de son histoire pour les 32e de finale de la Coupe de France, le C.A.P. Foot rêvait de défier – comme tous les clubs amateurs encore en lice – de recevoir Neymar et toutes les autres stars du PSG. Ou alors, au moins, une autre équipe de Ligue 1 ! Enfin. Car en 2013 (Sedan) puis en 2014 (Caen), lors de leurs deux précédents 32e de finale, les footballeurs de Pontarlier avaient dû se ’’contenter’’ d’adversaires de Ligue 2, à l’époque, pour des éliminations, à domicile, à chaque fois (2-1 et 3-1).

#TirageCAP32eCDF Le @CAPFootOfficiel recevera le @MontpellierHSC pour 1/32e de finale de la Coupe de France — CA Pontarlier Foot (@CAPFootOfficiel) December 4, 2017

Montpellier, le club du "mythique Loulou" Nicollin, champion de France de Ligue 1 en 2012

Le voeu des joueurs amateurs du Haut-Doubs est finalement, à moitié, exaucé, à l'issue du tirage au sort effectué à Paris, ce lundi soir. Ils défieront Montpellier ! Et ça sera un sacré client, également... Actuellement 8e de la Ligue 1, le club héraultais – fondé en 1974 par le "mythique Loulou", Louis Nicollin décédé le 29 juin 2017 – est un des clubs historiques du football français depuis une trentaine d'années : notamment vainqueur de la Coupe de France (1990) avec Laurent Blanc et Eric Cantona, et surtout champion de France de Ligue 1 (2012) avec Olivier Giroud comme meilleur buteur du championnat.

Pontarlier "recevra" Montpellier à... Besançon

Les footballeurs de Pontarlier - 3e de leur groupe de National 3, le cinquième niveau du foot français - ne devraient toutefois pas joué tout à fait à domicile pour ce 32e de finale de la Coupe de France, contre Montpellier, le week-end des 6 et 7 janvier 2018. Leur petit "chaudron" du stade Paul Robbe - qui avait accueilli environ 3.000 spectateurs lors de chacun de leurs précédents exploits en Coupe de France, ces dernières saisons - n'est pas homologué pour recevoir une équipe de Ligue 1. L'équipe pontissalienne devrait, a priori, "s'exiler" une soixante de kilomètres plus bas dans la plaine du Doubs : au stade Léo Lagrange de Besançon, d'une capacité de 10.000 places. La solution du stade Bonal de Montbéliard (20.000 places), éventuellement envisagée, est finalement impossible. D'ores et déjà, puisque le FC Sochaux-Montbéliard (Ligue 2) recevra Amiens (Ligue 1), ce même week-end, en 32e de finale de la Coupe de France, également.