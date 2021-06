Montpellier possède la meilleure pelouse de Ligue 1

Parfois critiquée, vandalisée, abîmée ou inondée, dans le passé, la pelouse de la Mosson est cette fois récompensée. Si les footballeurs du MHSC ont fini huitièmes de Ligue 1, leur pelouse a pour sa part terminée première. Un gazon européen, donc, et un travail à saluer : celui des jardiniers de la métropole de Montpellier.

Les temps changent

La Paillade termine en effet tête de ce classement, avec une note de 18,63, devant le RC Lens et le Stade Brestois, et laisse la dernière place à Angers, devant Nantes (19) et Rennes (18). Une prouesse pour le stade héraultais, quand on sait qu'il y a seulement quatre ans, la Mosson fermait la marche. A l'époque, la LFP avait même menacé le club de sanctions financières, après que le pythium, un champignon, avait attaqué l'aire de jeu. La pelouse, hybride, était pourtant toute neuve.

A noter également que le MHSC devance le PSG et sa pelouse du Parc des Princes. Pourtant, les dirigeants parisiens n'ont pas lésiné sur les moyens, dans ce domaine, en embauchant, en 2013, un certain Jonathan Calderwood, auparavant en charge du "billard" d'Aston Villa, en Premier League. Une division dans laquelle il avait été élu meilleur jardinier en 2009 et 2012. L'anglais a d'ailleurs redonné des couleurs au gazon parisien, ces dernières années, mais ne termine que septième cette saison (17,18).

Qui note et comment ?

Les critères sont nombreux, pour déterminer la note sur vingt, après chaque journée de championnat. D'un côté, le réalisateur TV (Canal Plus, Mediapro, beIN Sports) est en charge des critères suivants : couleur (qualité du vert, homogénéité), densité du terrain (présence de zones abimées, rapiécées), dessin de tonte (bandes transversales bien distinctes, respectueuses des tracés), comportement lors des tacles (stabilité sous les appuis, présence de mottes), appréciation globale de l’aire de jeu et de ses abords (qualité des tracés, zones techniques).

De l'autre, l'arbitre et les capitaines des deux formations établissent une note dans les domaines suivants : trajectoire du ballon au sol, souplesse ou dureté du sol, qualité des appuis (changement de direction, accélération, arrêt course…), qualité du tapis végétal (densité, couleur, homogénéité,…), appréciation globale de l’aire de jeu et de ses abords (couloirs arbitres assistants, zones d’échauffement, tracés).

Et si un club reçoit une note générale inférieure à 10 sur trois matchs consécutifs, la Commission des compétitions de la LFP a la possibilité de lui infliger une amende pouvant aller jusque 50 000 €.