Montpellier privé de Savanier, Ferri et Omlin pour affronter le FC Metz

Alors qu'il récupère Mihailo Ristic, de retour après une suspension sévère de cinq matchs suite à un coup de sang contre un arbitre de touche lors de la dernière victoire héraultaise à Bordeaux, le coach Olivier Dall'Oglio se voit privé de plusieurs cadres, pour la réception de Metz, ce dimanche, à l'occasion de la 35ème journée de Ligue 1.

En effet, si Jordan Ferri pourrait manquer les deux prochaines rencontres de la Paillade, son capitaine et compère du milieu de terrain, Téji Savanier, pourrait quand à lui ne plus porter le maillot du MHSC, lors de l'exercice en cours. Blessé à l'entrainement, vendredi matin, il souffre d'une douleur aux adducteurs qui pourrait mettre un terme à sa saison, même si l'information demandait encore à être confirmée, vendredi soir, selon le staff que nous avons joint.

La Paillade espère, cependant, que le meneur de jeu n'a pas joué son dernier match avec le MHSC lors du dernier déplacement à Lyon, où le jeune trentenaire avait marqué son huitième but et porté son total de passes décisives à sept, même si la crainte d'un départ cet été reste présente, puisqu'aucun accord n'a pour l'heure été trouvé autour d'une éventuelle prolongation et que l'intéressé réfléchit toujours sur la suite à donner à sa carrière.

De son côté, Dimitry Bertaud va prendre part à son neuvième match de la saison, le septième comme titulaire. Le numéro deux gardera la cage en l'absence de Jonas Omlin, blessé lui aussi (cuisse). Enfin, Pedro Mendes (genou), Béni Makouana (orteil) et Enzo Tchato (adducteurs) sont également sur le flanc.

S'il conserve son système à quatre derrière, Olivier Dall'Oglio devrait donc titulariser Léo Leroy et Joris Chotard, au milieu de terrain. Il positionnerait alors Florent Mollet ou Rémy Cabella en meneur de jeu. Reste à savoir si Mihailo Ristic démarrera sur le côté gauche de la défense, et si oui, qui de Nicolas Cozza ou de Maxime Estève se joindra à Mamadou Sakho en charnière centrale.

A noter que Gabriel Barès et Yanis Guermouche ont tous les deux évolué avec la réserve, ce samedi. Le second s'est d'ailleurs illustré en inscrivant le seul but pailladin, lors de la défaite à domicile (1-3) contre le Puy Foot, d'une belle frappe enroulée du pied gauche. Thibault Tamas, de retour des croisés, est également entré en jeu.