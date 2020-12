Montpellier / PSG : les parisiens moqués par des chansons parodiques gitanes à la gloire du MHSC

Dans une vidéo publiée par le site de paris sportifs Winamax, l'humoriste Julien Cazarre et sa bande reprennent des chansons gitanes qu'ils parodient à la gloire du MHSC et de ses deux célèbres gitans : Andy Delort et Téji Savanier. Ils se moquent aussi copieusement du PSG.

Julien Cazarre et sa bande parodient des chansons en hommage aux gitans du MHSC

A la veille du déplacement du PSG à la Mosson, à l'occasion de la treizième journée de Ligue 1, le site Winamax a sorti une vidéo qui fait le buzz sur internet. Des chansons gitanes parodiées par le talent de Julien Cazarre, Sébastien Thoen et Thomas Séraphine, qui animent tous les trois l'émission humoristique "Les Sopronos" sur le site de paris sportifs.

Dans cette vidéo, on les voit, guitare à la main, au milieu d'un chantier ou près d'une caravane, chanter à la gloire des joueurs du Montpellier Hérault et notamment des deux originaires de la communauté gitane : Téji Savanier et Andy Delort.

Parmi les couplets à mourir de rire : "Delort, c'est le Gignac de Montpellier ! Navas il va le crucifier", "Joue bien, joue pas, on va te niquer dans les deux cas" ou encore "A la Mosson, ça rigole pas ! Tu vas la prendre ta branlée" et "Je bande pour Hilton, pas pour Neymar, on dit qu'il a un anaconda dans le calbar".