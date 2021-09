Montpellier : quel bilan pour le mercato du club héraultais ?

Pénalisé par les conséquences économiques de la pandémie et des droits-tv, Montpellier n'a pu faire qu'avec les moyens du bord, à l'occasion de ce mercato d'été. Et comme son nouveau coach, le MHSC a aussi du s'adapter.

Quatre arrivées et quatorze départs. Voilà d'abord le bilan numérique d'un mercato d'été aux allures de tour de vis, à Montpellier. Le club héraultais a manoeuvré avec une idée directrice : faire des économies, en tentant de s'affaiblir le moins possible, tout en sachant qu'il s'agirait d'une saison de transition.

Pour ça, et alors que le MHSC a engagé un coach chargé de faire de la place à quelques jeunes prometteurs du centre de formation, il a d'abord été question d'alléger la masse salariale en ne prolongeant pas des garçons en fin de contrat sur lesquels le club et le coach ne comptaient pas ou plus (Congré, Hilton, Dolly, Yun, Kaiboue, Benchamma, Ammour), ou en résiliant certains d'entre eux (Le Tallec, Skuletic, Vargas, Badu).

Des paris, plutôt que des folies

Par ailleurs, pour renflouer les caisses et surmonter la crise, les dirigeants avaient aussi et depuis longtemps ambitionné de vendre au moins un de leurs deux attaquants vedettes. Seulement, si Gaëtan Laborde est finalement parti à Rennes pour la somme souhaitée (15 millions d'euros + 2 millions d'euros de bonus), devenant l'une des plus grosses ventes de l'histoire du club, la Paillade a aussi été confronté aux envies d'ailleurs exprimées par Andy Delort, lequel a finalement été cédé à Nice, par un président échaudé.

Un seul attaquant

On aurait alors pu penser que le club allait sortir le carnet de chèque dans les dernières heures, mais le président a finalement été fidèle à ce qu’il avait annoncé sur France Bleu Hérault, à l’issue de la saison dernière : pas un euro dépensé pour faire ses emplettes, même si un coup a été tenté sur le fil, avec l’algérien du Nîmes Olympique, Zinédine Ferhat.

Devant, le club n'a donc officialisé qu'un seul nom, ce mercredi soir, celui de Valère Germain, alors que plusieurs médias ont rapporté la possible arrivée en prêt de Nicholas Gioacchini, jeune avant-centre italo-américain du Stade Malherbe de Caen, en Ligue 2.

En réalité, la direction a surtout estimé que le coach pouvait s'en sortir offensivement avec l'ancien marseillais, appuyé par Téji Savanier, positionné derrière lui, et accompagné des deux flèches que constituent Stephy Mavididi et Elye Wahi, sur les ailes, sans oublier le talent de Florent Mollet et la fougue de Béni Makouana et Yanis Guermouche.

L'entraîneur devra donc faire preuve d'ingéniosité, dans son organisation, afin de tirer le meilleur de ses hommes, car à chaud et sur le papier, la nouvelle attaque apparaît tout de même plus faible, sans le duo infernal qui vient de s'évaporer : 31 buts en championnat la saison passée, 76 buts en Ligue 1 depuis leur arrivée.

Besoin de temps

Devant, les travaux démarrent. Derrière, le chantier se poursuit. En choisissant de modifier sa charnière centrale, Montpellier a tourné une page et jeté une pièce en l'air. Seule assurance, et pas des moindres : le potentiel du brésilien Matheus Thuler et le passé de l'ancien international Mamadou Sakho.

Mais grosse incertitude : le temps. Celui qu'il faudra à ces deux hommes pour trouver des repères et des automatismes, celui qu'il faudra au premier pour s'adapter, celui qu'il faudra au second pour retrouver son meilleur niveau. Si la mayonnaise prend, la Paillade applaudira. Mais si la saison tourne au vinaigre, elle grincera des dents. Dans ces conditions, n'aura-t-il pas fallu prolonger Daniel Congré au moins une année ? Cette possibilité aurait pu constituer une forme de sécurité, d'autant que le retour à la compétition de Pedro Mendes n'est pas encore daté.

Pas de sentinelle

Toujours est-il que si Montpellier a choisi de bouger les lignes, à l'arrière, c'est parce que la formation héraultaise a encaissé plus de 60 buts, la saison passée. Toutefois, il apparaît clair que les centraux n'ont pas été les seuls responsables de ce naufrage. Comme son prédécesseur, Olivier Dall'Oglio a très vite pointé du doigt l'absence de sentinelle, au sein de sa formation. Et très vite compris que ce trou expliquait en partie la perméabilité de la défense pailladine.

Pour autant, Laurent Nicollin a vite évacué l'idée d'attirer un milieu supplémentaire. Raison pour laquelle Olivier Dall'Oglio a du se contenter de dénicher la perle rare, au sein de son effectif. Pas évident, dans un groupe essentiellement constitué de bâtisseurs plutôt que de démolisseurs, dans ce secteur, mais l'un d'eux a finalement été choisi pour endosser cette lourde responsabilité : Joris Chotard, néo international Espoirs.

Enfin, les couloirs représentent une ultime zone de perplexité, face à l'inconstance de certains joueurs qui les animent. Sans compter qu'ils demeurent quelque peu bouchés (Suarez, Souquet, Sambia, Cozza, Oyongo, Ristic, Tamas). Une liste longue comme le bras, qui a conduit le club à se séparer d'un jeune pourtant prometteur : Thibaut Vargas, alors qu'aucune offre convenable n'est parvenu à Laurent Nicollin pour l'ancien niortais, que le club pensait pouvoir vendre, notamment parce qu'il n'a pas encore prolongé, à un an de la fin de son contrat.

Au crépuscule d'un mercato épineux et prudent, les questions sont donc aussi nombreuses que les craintes. Aux joueurs et au coach, désormais, de tenter d'y répondre et de les dissiper. Le Montpellier Hérault, lui, est convaincu d'avoir un groupe capable de se maintenir. Et pas à l'abri de donner du plaisir. En cas de désillusion, une session de rattrapage, cet hiver, permettra d'inverser le cours des choses.