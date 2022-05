Montpellier retourne en National 3 : épilogue prévisible d'une saison éprouvante

La réserve du Montpellier Hérault descend en National 3. Le miracle n’a pas eu lieu, samedi soir. Les hommes de Frédéric Garny se sont inclinés à Bergerac (2-1) et ont été relégués, à l'issue d'une saison éprouvante.

La dernière journée avait des allures de mission impossible pour les héraultais, premiers relégables et qui devaient absolument l’emporter sur le pelouse des périgourdins toujours en course pour la montée, puisqu’ils occupaient la deuxième place derrière le Puy Foot.

Les hommes de Frédéric Garny n’avaient cependant pas leur destin en main, eux qui devaient aussi compter sur un faux pas de Chamalières sur le terrain des Herbiers. A l’arrivée, le club auvergnant a bien été freiné par les vendéens de Jeffrey Assoumin (1-1). Mais le MHSC, qui avait pourtant ouvert le score à Bergerac grâce au milieu de terrain Claude Eboumbou, a été rejoint après la pause, avant de finalement s’incliner juste avant les arrêts de jeu.

C’est ainsi que l’équipe réserve termine à deux petits points de Chamalières, avec huit victoires, six nuls et seize défaites, et redescend donc en National 3 ; un niveau auquel elle aurait du évoluer, cette saison, si elle n’avait pas été repéchée, l’an dernier.

Issue logique ?

Epilogue prévisible d'une saison éprouvante, finalement, pour une formation qui, au moment d'accepter le repêchage il y a un an, avait déjà entamé un changement de cap, un lifting et même une liposuccion, en raison de la période de vache maigre que traversait le club, au niveau financier . Diminution du nombre de contrat au centre de formation comme dans le groupe pro et rajeunissement de l’effectif avaient alors constitué alors les deux grands axes souhaités par les dirigeants.

Résultat, en acceptant de jouer en National 2, le MHSC savait qu'il souffrirait et qu'il lui faudrait lutter. Le coach a en effet du composer, et parfois bricolé, avec une équipe que peu de pros expérimentés ont pu venir renforcer.

Frédéric Garny a, en effet, évolué avec de nombreux joueurs nés en 2003, en 2004, voir en 2005. Autrement dit âgés de 19, 18, ou 17 ans, et qui face à des formations solides, rodées et souvent bien plus âgées, ont eu du mal à rivaliser.

Et pourtant, la Paillade, bien aidée par moment par Yanis Guermouche, Nicholas Gioacchini, Béni Makouana, ou encore Gabriel Barès, aura été proche de réussir l’exploit de se maintenir, ce qui, dans ces conditions, constituent déjà une petite performance. Elle qui, pour le dernier match, ne comptait qu’un seul joueur pro, en l’occurrence le gardien Matis Carvalho, qui avait insisté pour venir prêter main forte, alors que Enzo Tchato et Khalil Fayad, étaient encore trop juste pour faire leur retour.

La saison prochaine, Montpellier ne retrouvera pas le Nîmes Olympique, relégué en Régional 1. Pas plus que l'Olympique d'Alès, promu en N2. En revanche, les pailladins évolueront avec Narbonne, la réserve de Rodez ou encore le RCO Agde.