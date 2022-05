Ligue 1 : Montpellier s'active pour renforcer un effectif trop court et trop tendre

Contrairement à l'été dernier, Montpellier n'est pas dans le besoin et n'est pas contraint de vendre, pour équilibrer des comptes. Dans le même temps, doté d'un effectif limité en expérience, en qualité et en quantité, le MHSC veut et doit absolument se renforcer, notamment pour affronter une saison à haut risque, avec quatre descentes, mais aussi pour rattraper les "erreurs" des derniers mercatos et régénérer certains postes.

Pour l'heure, alors que cinq départs ont été enregistrées (Sambia, Ristic, Gioacchini, Oyongo, Thuler) et que deux contrats pros ont été signés récemment (Fayad, Tchato), deux arrivées sont actées : Arnaud Nordin (ASSE) devant et Théo Sainte-Luce (Nîmes), comme doublure dans le couloir gauche. Mais les dirigeants savent qu'ils ne pourront pas se contenter de ces deux joueurs libres.

Si personne n'est officiellement poussé vers la sortie, aucun veto ne sera, par principe, opposé à la sortie d'un joueur héraultais, en cas d'offre jugée satisfaisante, et pour certains conséquente. Sans en faire une obsession, le MHSC espère ainsi parvenir à vendre un, deux, voire trois des éléments les plus bankable de l'effectif, afin d'augmenter ses liquidités.

Jonas Omlin : départ ou pas ?

Il y a dix jours, à l'issue du dernier match à Angers, Jonas Omlin nous a confiés qu'il sera là, à la reprise. Seulement, nous savons que le portier suisse, auteur d'une bonne saison malgré les nombreux buts encaissés par sa formation, est courtisé, est que Montpellier n'exclut pas l'idée, loin de là, de faire rentrer de l'argent grâce à une vente éventuelle de l'international, numéro deux en sélection, arrivé dans l'Hérault il y a deux ans.

Le marché anglais est notamment sondé par des intermédiaires, et le profil de Jonas Omlin, qui avait joué le match amical de la Nati contre l'Angleterre, le 26 mars, à Wembley, pourrait bien séduire outre-Manche, sachant que ses dirigeants en espèrent 10 millions d'euros.

Il faudrait bien sûr qu'un projet intéresse l'ancien gardien de Bâle, mais en cas de départ, Dimitry Bertaud serait promu numéro un. C'est une certitude. Dans ce cas, Montpelier recruterait un numéro deux et conserverait Matis Carvalho, exemplaire et talentueux numéro trois, ou bien faire monter un jeune du centre de formation.

En revanche, si Jonas Omlin devait rester, Dimitry Bertaud pourrait vouloir être prêté, lui qui souhaite désormais jouer, alors qu'il a prolongé en début d'exercice avec le MHSC.

Des couloirs désertés

Avec trois départs dans les couloirs, Montpellier va pouvoir régénérer un secteur à la peine, ou du moins très irrégulier, ces dernières années. À gauche, pour l'heure, Théo Sainte-Luce vient de débarquer comme doublure, et Nicolas Cozza peut dépanner. Il s'agit donc de trouver un numéro 1 pour le poste, alors que, comme nous l'avions révélé dès le 22 avril, dans 100% Paillade, Faitout Maouassa est l'une des cibles du MHSC.

L'ancien international Espoirs n'entre plus dans les plans du Club Bruges, où il est arrivé il y a un an et où il n'a finalement que très peu joué, et il devrait être cédé. Âgé de seulement 23 ans, il est suivi depuis longtemps par la cellule recrutement du MHSC, notamment lorsqu'il évoluait à Nîmes, alors prêté par le Stade Rennais, avec Téji Savanier et Jordan Ferri, mais également Théo-Sainte-Luce.

Cependant, d'autres noms sont sur la table, d'autant que la recherche du board héraultais est précise : des qualités de contre-attaquant, oui, mais des qualités défensives, aussi et avant tout.

Idem pour le couloir droit, où le club s'appuie pour l'heure sur Arnaud Souquet et sur Enzo Tchato qui vient de signer son premier contrat professionnel (1+2). Le Montpellier Hérault ambitionne d'engager un troisième joueur afin de laisser au fils de Bill le temps de grandir et de prendre ses marques, sans pression. Parmi les pistes : Gédéon Kalulu, sous contrat avec l'AC Ajaccio jusqu'en juin 2023, est un nom parmi d'autres.

En revanche, si Clément Michelin, en difficulté à l'AEK Athènes et qui souhaite revenir en France, a bel et bien été coché et discuté, il ne tient aujourd'hui pas la corde, selon nos informations.

Une défense centrale à revoir ?

À l'aube de l'exercice 2022-2023, le coach dispose de cinq solutions : Mamadou Sakho, Nicolas Cozza, Maxime Estève, Pedro Mendes et Clément Vidal, de retour de prêt à Ajaccio, club avec lequel il vient d'être promu en Ligue 1.

Concernant ce dernier, des discussions doivent avoir lieu dans les prochaines semaines. Il s'agira notamment de savoir si Clément Vidal souhaite se frotter à la concurrence au sein du MHSC, ou bien s'il désire rester sur l'île de Beauté. Dans ce cas, la Paillade réclamerait à Ajaccio une indemnité de transfert sur laquelle il faudrait discuter et, éventuellement, négocier.

Quoi qu'il en soit, un mini casse-tête ou une belle émulation se profile, car difficile d'imaginer que les trois premiers se contenteront d'une place de remplaçant, alors que le portugais, de retour d'une grave blessure, aura besoin de temps, mais conserve un certain statut, du fait de son expérience.

Si elle se résignait à céder Clément Vidal, à Ajaccio ou même ailleurs, la Paillade s'appuierait sur trois gauchers pour un droitier, et serait obligée d'utiliser Cozza et Estève sur leur mauvais pied, aux côtés de Mamadou Sakho. Rien de dramatique, ils ont prouvé qu'ils en étaient capables et ont travaillé en ce sens ces derniers mois, mais pas idéal, pour autant.

La réflexion doit aussi prendre en compte la vente éventuelle d'un des deux jeunes cités ci-dessus, même si, pour le moment, il n'y a encore rien de concret dans les tuyaux, notamment concernant l'international tricolore U20, malgré l'intérêt encore lointain de plusieurs formations européennes.

Le milieu, une question centrale

C'est en tous cas ce qui renforce l'envie du staff de voir débarquer un milieu de terrain polyvalent, capable de filer un coup de main derrière, en cas de besoin. Mais au delà de ça, depuis son arrivée, Olivier Dall'Oglio déplore l'absence de gabarit, dans l'entre jeu.

Le coach peut s'appuyer sur de très bons techniciens, mais ne compte aucun joueur athlétique, capable de faire rempart et de couper les trajectoires de passe, autrement dit d'abattre "le sale boulot", devant une défense qui vient d'encaisser 61 buts en 38 matchs.

Un constat qu'établissait déjà Michel Der Zakarian, qui pourtant bénéficiait pour sa part de la présence de Damien Le Tallec. Un profil semblable à celui de l'ancien havrais est donc recherché, et comme nous l'avons révélé, l'international tunisien Aïssa Laïdouni fait partie des garçons couchés sur la liste des recruteurs, du côté de Grammont.

Muscler le milieu de terrain, c'est ainsi la volonté du board, qui aimerait par ailleurs et comme tout le monde savoir si le plus gros talent de l'effecti, Téji Savanier, va prolonger. La confiance est de mise, en interne, où l'on a bon espoir de boucler rapidement le dossier, désormais.

Quoi qu'il en soit, parce qu'il n'est pas obligé de vendre, Laurent Nicollin avait fait savoir qu'il ne cèderait son maestro qu'à deux conditions : un énorme chèque et la volonté affichée par son numéro dix de quitter le MHSC, ce qui n'est pas le cas.

D'autre part, sans les placer officiellement sur la liste des transferts, Montpellier s'attend à des sollicitations pour Florent Mollet et pour l'international Espoirs Joris Chotard.

Jusqu'à présent, ce dernier, à qui il reste deux ans de contrat, se verrait bien rester au moins une saison de plus dans l'Hérault, où il devient peu à peu, et malgré son jeune âge, un pilier. Mais là aussi, la question se poserait en fonction de l'éventuel projet sportif et du montant du chèque que certains seraient prêts à débourser.

Chaud, devant !

Dernier chantier, celui d'une attaque portée par Elye Wahi, meilleur buteur de la Paillade avec dix réalisations, dont six sur les seize signées par les siens lors des 19 dernières journées.

Dans ce secteur, Montpellier projette d'offrir à Yanis Guermouche d'avantage de temps de jeu et pourra compter sur l'apport d'Arnaud Nordin, avec qui tout est validé depuis déjà un moment. Mais en l'état, si elle veut recruter au moins un des attaquants qu'elle suit de près, la direction sportive devra compter sur la vente d'un élément.

Et si tout le monde, y compris au sein de l'état-major, a longtemps imaginé que Stephy Mavididi était le joueur le plus proche d'un départ, cet été, il se pourrait que les performances de l'anglais, sur la phase retour et depuis sa blessure, aient relégué l'ancien gunners à la deuxième place, derrière Elye Wahi, parmi les offensifs les plus convoités.

En attendant, des garçons comme Simon Banza (RC Lens), Ui-jo Hwang (Bordeaux), Jean-David Beauguel (Pilzen), ou encore Jordan Siebatcheu (Young Boys) restent dans le viseur. Tandis que Wahbi Khazri (ASSSE) est également libre, depuis la relégation de Saint-Etienne, et qu'il plaît lui aussi à Montpellier.

Enfin, si le dossier demeure en stand-by, les dirigeants héraultais, comme indiqué dans 100% Paillade, réfléchissent à la possibilité de conserver Rémy Cabella, dont la pige en fin de saison a convaincu le staff, que ce soit en terme de football, de professionnalisme et d'attitude.