Ligue 1 : Montpellier signe Gabriel Barès, milieu défensif et international suisse

A 21 ans, Gabriel Barès quitte déjà sa Suisse natale, sa ville et la Super League. Le club héraultais a officialisé la venue, ce mardi, du compatriote de Jonas Omlin. Le jeune homme (1m87) devrait jouer, à terme, les doublures de Jordan Ferri et Joris Chotard, devant la défense.

Celui qui portera le numéro quinze , qui était suivi par la cellule de recrutement et qui constitue un pari sera le seul gaucher dans l'entre jeu de l'effectif professionnel actuel. La Paillade n'avait pas forcément prévu de recruter, mais Laurent Nicollin avait fait savoir dans 100% Paillade le 3 janvier dernier que le club était ouvert à une éventuelle opportunité.

La durée du contrat n'a pas été communiquée par le club, mais il se serait engagé jusqu'en juin 2026. Il s'agit de "préparer l'avenir" écrit le MHSC dans un communiqué. Autrement dit, Gabriel Barès n'est pas recruté pour être forcément utile et utilisé immédiatement et sur la phase retour, mais plutôt en vue de la saison prochaine. Le temps de "s'adapter", donc, pour celui que certains comparent à Adrien Rabiot, dans le style et le profil.