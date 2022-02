Montpellier - Stade Rennais : les Rouge et Noir doivent enfin prendre des points loin de leurs bases

Le Stade Rennais, c'est un peu Dr Jekyll et M. Hyde cette saison. Côté pile, les Rouge et Noir régalent à domicile, avec le deuxième meilleur bilan de Ligue 1 sur leur pelouse (9 victoires, 1 nul, 3 défaites). Côté face, ils perdent trop de points à l'extérieur, avec le 14e bilan seulement hors de leurs bases (3 victoires, 3 nuls, 6 défaites). En déplacement à Montpellier ce vendredi, ils devront faire mentir les statistiques.

Série noire à l'extérieure

Le Stade Rennais n'a plus connu la victoire lors de ses cinq derniers déplacements : quatre défaites consécutives en Ligue 1 (Monaco, Lens, Clermont et Paris) et la piteuse élimination à Nancy début janvier en coupe de France. Comment expliquer ce grand écart entre les résultats à domicile et à l'extérieur ? La réponse du latéral Birger Meling : "C'est un peu normal, parce qu'ici au Roazhon Park on a toujours nos supporters avec nous. Avec l'ambiance qu'il y a ici, on est tellement forts... C'est notre stade, notre maison, on est toujours bien ici. Après on a besoin de trouver une clé pour faire la même chose à l'extérieur."

Le public, ou plutôt son absence à l'extérieur, est une raison qu'avance aussi Bruno Genesio, qui admet chercher une explication aux deux visages rennais : "Il peut y avoir plusieurs explications. Ce que je vois, c'est qu'on a souvent mené au score à l'extérieur et on s'est fait reprendre. On peut penser que c'est peut-être l'aspect mental avec le public, la pression, même si ces derniers temps il n'y a pas eu beaucoup de public. Est-ce qu'on est trop joueurs ? Est-ce qu'au contraire on est trop prudents ? C'est difficile à expliquer. Mais en tout cas les chiffres parlent, sur les quatre derniers matchs et le parcours que l'on a à l'extérieur. Il faudra remédier à ça si on veut être en fin de saison dans nos objectifs."

Gardiens peu décisifs, manque d'efficacité dans les deux surfaces

Le rouleau-compresseur rennais du Roazhon Park s'exporte mal, c'est un fait. Contrairement à d'autres équipes, comme Nice et Nantes notamment, Rennes ne peut pas, ou trop peu, compter cette saison sur un gardien capable de l'aider à préserver un score cette saison. Comme le souligne le média spécialisé Coparena, avec un gardien "dans la moyenne" au niveau de ses performances, Rennes serait 4e de Ligue 1, à deux points de la 2e place.

Mais la Ligue 1 ne se gagne pas sur les stats, et Bruno Genesio met aussi en exergue un manque d'efficacité plus global à l'extérieur : "J'ai vu cette stat, après c'est toujours difficile ce que représente un point gagné par le gardien ou pas. On a eu aussi beaucoup de situations offensives que l'on a pas converties pour tuer le match : à Troyes, à Monaco, à Bordeaux... C'est un ensemble de choses. Ce qui est certain c'est que l'on doit être plus efficaces dans les deux surfaces, ça c'est sûr. On manque d'efficacité, et plus à l'extérieur qu'à domicile."

Le coach rennais attend aussi de son équipe qu'elle soit capable, lorsqu'elle est en difficulté d'obtenir le match nul hors de ses bases : "Ca ne nous empêche pas de dormir, mais on sait qu'on doit être plus réguliers. Parfois même un point, à l'extérieur, plus un point, plus un point... On s'aperçoit qu'on serait bien contents de les avoir pris à Lens, à Paris, à Clermont, à Monaco." En effet, cette saison, Rennes est l'équipe qui obtient le moins de matchs nuls en Ligue 1 (4 matchs nuls en 25 journées), à égalité avec Nice... et Montpellier, son adversaire ce vendredi.