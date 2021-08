Montpellier : Thibaut Vargas doit s'engager pour trois ans avec Châteauroux

Bloqué par la concurrence et la hiérarchie au MHSC dans le couloir droit, Thibaut Vargas va finalement quitter la Paillade et s'engager pour trois ans avec Châteauroux, où il avait été prêté une partie de la saison passée.

Longtemps, Montpellier a pensé que Junior Sambia, à un an de la fin de son contrat, ferait l'objet d'une offre convenable qui permettrait de le transférer, et qui permettrait de faire grimper Thibaut Vargas (21 ans) à la place de numéro deux, dans la hiérarchie du couloir droit, derrière Arnaud Souquet et devant Mathias Suarez.

Mais alors que Junior Sambia est toujours héraultais à quelques heures de la fin du mercato, le MHSC a du modifier ses plans. Il a alors été question de prolonger Thibaut Vargas d'un an, avec un prêt dans la foulée, à Châteauroux. Il s'agissait alors de donner du temps de jeu, ailleurs qu'en N2, à un garçon en grande partie formé à Grammont et que le club souhaitait conserver.

Seulement, faute d'accord total entre les deux formations, visiblement, et notamment sur la prise en charge du salaire du joueur, c'est vers une résiliation que se dirigent la Paillade et son latéral droit. Cela signifie sans aucune doute que la porte est désormais fermée pour un départ de Junior Sambia, à moins que ce dernier ne soit céder et qu'un nouveau joueur débarque dans les prochaines heures.

Egalement courtisé par Sochaux, qui ne lui proposait qu'une année de contrat, Thibaut Vargas va finalement rejoindre La Berrichonne, reléguée en National la saison dernière. Et après avoir tenté d'aider le club à obtenir le maintien lors de l'exercice précédent, le défenseur aura cette fois pour ambition d'y décrocher la montée. Reculer pour mieux rebondir, donc.

Très apprécié par Marco Simone, Thibaut Vargas va signer pour trois saisons, ce mardi après-midi, avec sans aucun doute le regret de ne pas avoir pu s'imposer dans le couloir droit de Montpellier, club auquel il est très attaché et au sein duquel il aura toujours été très apprécié.