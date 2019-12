Ligue 1 - Montpellier : un attaquant en approche, des départs probables

Montpellier, France

Pour aider ses deux buteurs, Gaëtan Laborde et Andy Delort, le MHSC a l'intention de recruter, cet hiver. Le club héraultais, même si rien n'est encore acté, est d'ailleurs en passe de boucler un premier dossier. L'information nous a été livrée ce lundi, en interne : un accord est trouvé avec un attaquant qui a fait part de son envie claire de rejoindre la Paillade.

Le nom n'a pas encore été révélé, car rien n'est acté et parce que le MHSC ne souhaite pas que les négociations tombent à l'eau, mais cela confirme la récente déclaration au sujet d'un "accord de principe" signé du président Laurent Nicollin. On sait par ailleurs que les discussions avec le club du joueur portent sur un prêt avec option d'achat, car Montpellier ne veut pas seulement un renfort ponctuel, et prépare déjà la saison suivante.

L'attaquant en question est un garçon qui sera opérationnel tout de suite. D'abord, parce qu'il n'aura "pas de problème à communiquer" avec ses partenaires, nous a-t-on confié. Ensuite, parce qu'il "a bénéficié de temps de jeu ces derniers mois". Deux critères essentiels aux yeux du staff, pour un renfort hivernal.

Le MHSC souhaite se séparer de Petar Skuletic et Mathias Suarez © Maxppp - Nicolas Goisque

Les rumeurs

Parmi les pistes, certaines apparaissent plus chaudes que d'autres : celle conduisant à Guy Mbenza, par exemple, Congolais de 19 ans qui appartient au Stade Tunisien et qui est suivi par d'autres écuries françaises. Celle menant au Colombien Mauro Manotas (24 ans), aussi, joueur du Dynamo Houston (MLS), proposé à plusieurs formations de Ligue 1.

Par ailleurs les dirigeants sont séduits par le profil de Simon Banza (23 ans), du RC Lens, observé par de nombreux clubs, y compris à l'étranger. Problème, ses dirigeants nordistes ne souhaiteraient pas s'en séparer, pour le moment.

Également pisté : Aurélien Scheidler (21 ans), jeune buteur prometteur de l'US Orléans, sur lequel au moins six clubs français ont un œil plus au moins attentif, selon nos informations. Ce dernier ne devrait cependant pas quitter le Loiret en janvier, sans pour autant qu'une vente avec un prêt à l'USO dans la foulée ne soit exclue.

Evoqué, le nom du Monégasque Moussa Sylla n'est plus coché par Montpellier. Le joueur est suivi par le MHSC depuis deux ans, mais il n'avait pas souhaité venir, l'an dernier, et n'a pas joué ces derniers mois.

Ecarté aussi, pour le moment, le Colombien Yony Gonzalez, tout proche de rejoindre Benfica, et qui devrait être prêté à un club brésilien ou à une équipe européenne, jusqu'en juin, mais sans doute pas à Montpellier.

Petar Skuletic a besoin de retrouver du temps de jeu © Maxppp - Jean Marc Loos

Les départs

Dans la catégorie "départs", deux sont clairement souhaités par le MHSC : Pétar Skuletic et Mathias Suarez. Pour l'heure, aucune offre concrète, mais des approches sérieuses pour l'attaquant serbe.

Autres départs probables : Bastian Badu et Amir Adouyev. Le MHSC souhaite prêter ses deux jeunes issus du centre de formation, afin qu'ils s'expriment à un niveau supérieur à celui de la réserve de Montpellier (N2).

Le premier, qui a eu le droit à huit minutes contre Angers cette saison, n'a pas encore convaincu le staff pailladin, tandis que le second, jamais apparu en Ligue 1, se heurte à une concurrence bien trop forte au milieu de terrain. Des clubs de Ligue 2 ou de National sont susceptibles de les accueillir jusqu'au mois de juin.