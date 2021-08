Montpellier : un déplacement à Lille à préparer, malgré un mercato agité

Les départs probables mais non actés des deux principaux attaquants de la Paillade n'empêchent pas le staff et le coach de garder leur cap et de préparer le déplacement à Lille, dimanche prochain.

Les questions sont nombreuses dans la tête des supporters, elles le sont aussi dans celles du coach et de son staff. D'abord, Andy Delort et Gaëtan Laborde seront-ils toujours héraultais, ce weekend ? Personne n'a la réponse, mais les deux hommes se sont entraînés normalement et même intensément, ces derniers jours.

Les convoitises et le remue ménage autour d'eux n'ont visiblement pas perturbé les deux buteurs, sur la pelouse de Grammont. Et c'est bien là l'essentiel, pour Olivier Dall'Oglio, première potentielle victime de l'actuel imbroglio : que les situations individuelles ne viennent pas gêner le collectif et que le terrain reste la priorité de tous.

Autre interrogation : s'ils sont toujours montpelliérains, les deux attaquants seront-ils du déplacement dans le Nord, ce dimanche ? Pour l'heure, la question n'est pas encore tranchée, selon nos informations, mais elle est bel et bien posée. Comme elle l'était d'ailleurs le weekend précédent. Questionné par son coach sur sa capacité à affronter Lorient, Andy Delort avait alors répondu par l'affirmative, et avait répondu sur la pelouse en inscrivant le troisième et dernier but.

Une chose est sûre : le staff qui vient d'arriver n'a rien à reprocher, sportivement, à ses deux attaquants. Des garçons dont le comportement reste exemplaire, sur le pré, au delà des reproches formulés à l'extérieur ou en interne vis à vis du footballeur sétois, quant à sa situation contractuelle et son attirance éventuelle pour d'autres projets. La relation entre Andy Delort, son entraîneur et ses adjoints, très bonne depuis le début de la préparation estivale, reste donc optimale.

Semaine orageuse mais studieuse

Dans l'attente, le staff et la direction continuent de travailler main dans la main sur le ou les éventuels remplaçants. Pour chaque poste, une liste de quelques noms a été établie, en cas de départ, même moins attendu. Aujourd'hui, tout porte à croire que la priorité sera de signer un avant centre, alors que Laurent Nicollin nous a confié récemment qu'il n'en attirerait qu'un seul, si ses deux snipers quittaient le club. Dans cette perspective, l'ancien marseillais Valère Germain restait ce mercredi soir une cible privilégiée.

Seulement, la posture du boss pourrait être amenée à évoluer en fonction du montant des ventes. Si les sommes étaient plus élevées que prévu pour Delort et Laborde, il ne serait pas tout à fait exclu qu'un autre joueur débarque.

Parer à toute éventualité

A moins de cinq jours de la fin du mercato, Montpellier vit plus que jamais au jour le jour. Aucune hypothèse n'est aujourd'hui écartée, notamment parce que Laurent Nicollin n'a nullement l'intention de brader ses joueurs malgré le désir d'en vendre au moins un.

Il n'est ainsi pas exclu que l'un des deux attaquants soit toujours au club, mercredi prochain. Pas impossible non plus que les deux hommes restent sous pavillon pailladin. En effet, les dernières discussions entre les différents acteurs n'ont pas encore abouti à une solution satisfaisante aux yeux des dirigeants du MHSC, que ce soit pour Andy Delort ou pour Gaëtan Laborde.

Pour le premier, Nice et Marseille sont toujours en course, mais ce sont les aiglons qui tiennent clairement la corde, avec une proposition insuffisante, mais bien plus intéressante que ce que l'OM semble pour l'heure disposé à mettre sur la table. Concernant le second, l'OL est à l'affût, comme nous l'avons écrit ici ces dernières heures.