Monty, le chanteur au coeur Vert

Dans son livre "Ma vie en vert, du showbiz au chaudron" qui paraîtra en septembre, le chanteur Monty, inoubliable auteur de l'hymne "Allez les Verts!" revient sur ce succès sorti dans les bacs au printemps 1976 et qui s'est vendu à quatre millions d'exemplaires à travers le monde !

"Allez ! Qui c'est les plus forts évidemment c'est les Verts..." tous les supporters stéphanois connaissent ces paroles par cœur, celles d'une chanson devenue le symbole de l'épopée des Verts... C'était il y a 40 ans , au printemps 1976 et sa mythique finale de Glasgow: la fièvre Verte va alors envahir la France, portée par une chanson qui fait désormais partie du patrimoine de l'ASSE. "Allez les Verts" un hymne emblématique enfin raconté par son créateur, le chanteur Monty dans un livre intitulé "Ma vie en Vert, du du showbiz au chaudron" à paraître en septembre chez les éditions&co. Une autobiographie dans laquelle le chanteur vedette des années 1960 lève enfin le voile sur l'histoire de son plus célèbre tube.

Quatre millions de disques vendus à travers le monde !

"Avec ce disque, j'ai voyagé dans le monde entier" résume Monty qui dévoile pour la première fois l’histoire surprenante et rocambolesque "d’Allez les Verts". Un succès populaire "écrit en dix minutes dans une voiture prise dans embouteillage sur les champs Élysées" qui aura traversé les générations et les frontières bien au delà de la France. Un disque qui ouvrira même à son auteur les portes de Warner Music Group à New York: "A cette époque, le patron de la Warner était aussi le propriétaire du club de football des New York Cosmos où jouait Pelé. Il connaissait l'histoire d' "Allez les Verts"et voulait que j'écrive une chanson pour son club ! Mais je lui ai dit que pour ça marche il fallait que ce soit écrit avec le coeur. " glisse Monty dans un sourire.

Mais ce n'est là qu'une anecdote parmi tant d'autres dans le parcours mouvementé de cet hymne des Verts qui, depuis quarante ans, se confond avec la vie de son auteur Monty. Un parcours où l'on Dalida, Sheila, France Gall, Eddy Mitchell, Éric Charden, Claude François…mais aussi Rocheteau, Larqué, Curkovic, Beckenbauer, Pelé…Autant de rencontres et de tranches de vies à découvrir dans les pages de cette autobiographie "Ma vie en Vert" qui sera officiellement lancée en septembre à l'occasion de la Foire Internationale de St Etienne.