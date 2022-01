Ligue 1 : moqués par leur sponsor, les Girondins de Bordeaux claquent la porte à Winamax

Thomas Jacquemier, directeur général délégué des Girondins et Rémi Oudin, ailier bordelais.

La fin de l'histoire avec Winamax est-elle un contre-feu ou plutôt une manière de montrer les crocs pour défendre l'institution ? Quoi qu'il en soit, après le grand chambardement dans l’effectif cette semaine, les Girondins de Bordeaux s’attaquent désormais à leur image de marque. Régulièrement charrié - peut-être plus que les autres clubs de Ligue 1 - par son sponsor Winamax sur les réseaux sociaux, le club n’a pas renouvelé son contrat avec le site de paris sportifs et poker en ligne. Il ne s’agit pas, à proprement parler, d'une rupture d’après Thomas Jacquemier, directeur général délégué des Girondins : « Ce contrat était construit de façon à ce qu'il soit payé en deux temps sur chaque partie de saison. »

Pas en accord avec « l’esprit du club »

Si la situation sportive des Girondins se complique d’année en année, les réseaux sociaux n’ont pas manqué de s’en emparer. De nombreux internautes se moquent régulièrement du club, à commencer par ses propres supporters. Une sorte de catharsis. Mais la pillule ne passe pas pour le club qui affichait le grand 'W' de l'enseigne sur son maillot depuis cet été. « On résilie notre contrat de partenariat avec Winamax dont la communication s'était désolidarisée du club à travers des vidéos ou des tweets à propos du dernier match. On a de l'humour mais là on n'est pas dans l'esprit d'un partenariat », étaie Thomas Jacquemier.

D’après nos calculs, une vingtaine de tweets moqueurs ont été publiés par Winamax ces trois derniers mois, soit plus d’un par semaine, sans compter ceux qui pu être supprimés entre-temps. Une décision à laquelle le sponsor a répondu sur Twitter - toujours avec le même modus operandi - quelques minutes après l'annonce.

À la place, les Girondins affichent le sponsor "Coeur Marine & Blanc", qui "est plus en phase avec les valeurs du club car c'est une jeune fondation créée par le club il y a un peu moins de deux ans", indique le directeur général délégué. Une association qui réalise des actions dans le domaine de la santé, de l’enfance et de l’inclusion sociale.

Une perte d’argent ?

Avec le contrat signé en début de saison, l'engagement de Winamax était à hauteur de 1,3M€ par saison. "Oui, il y a un manque à gagner mais on va le compenser par d'autres revenus. Mais il faut voir les choses positives car les Girondins de Bordeaux n'ont pas perdu de leur attractivité et on a reçu la venue d'un nouveau sponsor qui n'était pas prévue", relativise Thomas Jacquemier.

Il fait référence au Crédit Mutuel du Sud-Ouest qui s'engage "jusqu'en juin 2024", précise le club dans un communiqué en milieu de semaine. Soit la même durée que celle prévue avec l'ancien sponsor Winamax qui, par ailleurs, n'était coupé sur les photos officielles publiées par le club au moment de l'annonce. Le timing et la préparation de cette annonce font, malgré tout, plutôt penser à un contre-feu qu'à une prise de conscience d'une quelconque humiliation publique qui dure depuis plusieurs mois.