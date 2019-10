Morbihan : un derby des chapelles totalement épique

La Chapelle-Neuve, Morbihan, France

"JE VEUX UN CHAT ! JE VEUX UNE PELLE ! ET QU'ELLE SOIT NEUVE ! CHAPELLE NEUUUVE !" C'est le cri de guerre des joueurs de Chapelle-neuve ... dans le Morbihan. A l'occasion de la première édition du "Vrai Foot Day", un événement sportif qui célèbre le football amateur organisé par le magazine SoFoot, les deux villages se sont affrontés sur un terrain de foot pour un derby totalement épique et loufoque.

"A la fin, ce sont toujours les bretons qui gagnent !"

Plus de 900 clubs en France participent au "Vrai Foot Day" de SoFoot. Le magazine décerne son Grand Prix au club qui lui propose le projet le plus original. C'est la Chapelle-Neuve du Morbihan qui l'a remporté grâce à son idée de derby 100% breton. Maxime Marchon, en charge du développement à SoFoot, a gardé 3 critères en tête : "la fête, le vivre-ensemble et l'originalité du projet. C'est la Chapelle-Neuve qui a réuni ces 3 qualités. Comme à chaque fois, à la fin, ce sont les Bretons qui gagnent !"

Derby des chapelles © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Et le grand vainqueur est ...

... La Chapelle-Neuve ! Celle du Morbihan. Le club l'a remporté 4-3 malgré le triplé costarmoricain de l'ex-international Steve Savidan, parrain de l’événement. Gwenaël Laurent, le secrétaire adjoint du club morbihannais est presque tombé amoureux : "On a trouvé notre alter-ego en club. C'est ça le foot amateur, c'est se défier dans la bonne humeur, c'est partager le même état d'esprit. A la fin, on se tape dans la main, on se relève et c'est le plus important."

Derby 100% breton et 100% chapelle ! Copier