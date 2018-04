Un scénario invraisemblable face au RB Leipzig (victoire 5-2), et surtout une ambiance des grands soirs au Stade Vélodrome, l'OM s'est offert ce jeudi un de ces rendez-vous qui restent à jamais gravés dans les mémoires. A la clef, une place en demi-finale d'Europa League. Mais au-delà du match, du terrain, cet OM / Leipzig renvoie surtout l'image du public marseillais omniprésent derrière les hommes de Rudi Garcia.

"Franchement, une soirée inoubliable, personnellement. Même si je n'en ai pas beaucoup, c'est ma plus belle soirée de football. En rentrant à la mi-temps on avait les oreilles qui bourdonnaient, c'était vraiment incroyable, donc merci à tout le monde. Quand on a su que le stade allait être plein à craquer, on s'est dit qu'on devait le mettre en feu ce stade, et on a réussi à le faire." Morgan Sanson, milieu de terrain de l'OM