Mort de Bernard Tapie : "Il était derrière son club à 200%" se souvient l'attaquant de Brive Pierre Laurent

L'homme d'affaires et ancien président de l'Olympique de Marseille Bernard Tapie est décédé ce dimanche, à l'âge de 78 ans. Le Corrézien Pierre Laurent, attaquant de Brive en 1994 lors de la 32e de finale entre Brive et Marseille, se souvient d'un homme impressionnant.

Le 22 janvier 1994, l'ESA Brive avait reçu l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie en 32e de finale de la coupe de France. Un souvenir plutôt agréable malgré la défaite des Corréziens aux tirs au but face aux champions d'Europe (0-0, 2-4 tab) selon Pierre Laurent, l'attaquant phare du club briviste.

"L'image correspond parfaitement à ce qu'on a vécu à ce moment là, l'image de quelqu'un engagé qui voulait absolument que son équipe gagne contre le petit poucet." Sur le terrain, Pierre Laurent l'observe. "Il était au bord du terrain, il parlait à ses joueurs, les motivait. Il ne supportait pas que le petit poucet rivalise avec l'ogre marseillais" C'est finalement Marseille qui s'imposera aux tirs au but.

Pierre Laurent en stage avec Marseille

Pour l'ancien footballeur originaire de Tulle, le rencontrer fut impressionnant. Il se souvient d'un homme qui a respecté sa parole. "A la fin du match, il m'a demandé ce que je faisais l'année suivante. J'ai bredouillé quelques mots en lui disant que je ne savais pas. Il m'a dit : 'tu viendras faire un stage à Marseille en fin de saison' Le temps a passé et je me suis dit que c'était une parole en l'air, jusqu'au moment où j'ai reçu une lettre me convoquant à un stage à Toulon." Finalement, Pierre Laurent évoluera sous les couleurs du SC Bastia en 1994/1995.

Mais, pour le tulliste, c'est l'image qu'il retiendra de Bernard Tapie. "Je ne connais pas cet homme dans l'intimité. Mais, vu de mon prisme à moi, il a respecté une parole dite alors que pour lui, à cette époque-là, Pierre Laurent ne symbolisait rien. Donc, je respectais énormément l'homme qu'il était."