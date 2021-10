Bernard Tapie à Michel Denisot :"Mais qu'est ce que tu vas faire à Châteauroux ? Tu ne t'embêtes pas là-bas ?"

L'emblématique président de l'Olympique de Marseille, s'est éteint ce dimanche à 78 ans, atteint d'un double cancer de l'œsophage et de l'estomac. Michel Denisot, l'ancien président du PSG et actuel président de la Berrichonne, a côtoyé Bernard Tapie qui lui a appris les ficelles du métier.

L'ancien homme politique, homme d'affaires et aussi ancien président de l'Olympique de Marseille, est mort ce dimanche, à l'âge de 78 ans, entouré de ses proches. Bernard Tapie était un homme clivant, qui a marqué le monde du football. En 1986, il devient le président de l'OM et rachète le club pour 1 franc symbolique. Il décide ensuite d'engager de jeunes footballeurs prometteurs tels que Papin, Cantona, Boli Deschamps ou encore Waddle. Le fait marquant du club, c'est bien entendu en 1993 quand l'OM remporte la Ligue des Champions soit la coupe d'Europe la plus prestigieuse, face au Milan AC. "C'est un mélange d'admiration et bien sûr sur de grande tristesse" témoigne Michel Denisot qui a commencé à côtoyer Bernard Tapie au début des années 90.

Michel Denisot, président de la Berrichonne : "Il me disait : mais qu'est ce que tu vas faire à Châteauroux ? Tu ne t'embêtes pas là-bas ? "

Bernard Tapie a rencontré Michel Denisot à de nombreuses reprises, en tant que journaliste et président de club. En 1991, le journaliste du groupe Canal + , est propulsé président du PSG par les dirigeants de la chaine cryptée. Il se souvient de ses débuts à la tête du club Parisien mais aussi et surtout, des conseils de Bernard Tapie : "Dans les premiers mois de ma présidence, Bernard Tapie m'a beaucoup aidé. Il m'a emmené a plusieurs reprises dans son avion pour me montrer les pièges à éviter. Quand vous êtes dans le haut niveau il y en a beaucoup ; après il m'en a peut-être tendu. Ça a été quelques fois chaud bouillant entre nous, notamment quand David Ginola libre à l'époque, avait donné son accord à Bernard Tapie et finalement il a signé au Paris-St-Germain."

Est ce que Bernard Tapie a déjà évoqué le club de Châteauroux avec Michel Denisot ? : "Je l'ai interviewé des dizaines de fois et il me disait souvent : Mais qu'est ce tu vas faire à Châteauroux ? Tu ne t'embêtes pas là-bas ? Il me chambrait... le dernier sms que j'ai eu de Bernard Tapie, c'était il y a deux mois, il me souhaitait une belle réussite dans cette belle aventure."

Michel Denisot : "Dans ses débuts, il a même vendu des télés aux policiers dans Paris ! "

Bernard Tapie a été aussi un homme d'affaires et l'ancien président du Paris-St-Germain Michel Denisot se souvient d'une anecdote en compagnie du patron de l'OM dans la nuit parisienne : "Dans ses débuts, il vendait des télés en porte-à-porte. Il laissait ces télés à l'essai aux Parisiens puis il repassait huit jours après pour les reprendre". Et Bernard Tapie de raconter à Michel Denisot : "La plupart du temps, je les vendais toutes. Et un jour, j'étais avec une camionnette pleine de télés, j'ai grillé un feu rouge. La police m'a arrêté et une demi heure après j'avais vendu toutes mes télés." ..."Voilà, c'était ça aussi Bernard Tapie" conclue Michel Denisot.

Un hommage spécifique sera rendu à Bernard Tapie cette semaine au stade Vélodrome, avant des obsèques à la cathédrale de la Major dans la cité phocéenne.