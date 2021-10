Mort de Bernard Tapie : "Un jour noir" pour l'ancien entraîneur du TFC Alain Casanova

Alain Casanova, entraîneur du TFC, durant de longues saisons, n'a connu que trois clubs lorsqu'il était gardien de but : Toulouse, Le Havre et l'OM où il est resté deux saisons entre 1990 et 1992. Il sera d'ailleurs le gardien remplaçant lors de la finale de Coupe des clubs Champions perdue par Marseille en 1991.

Casanova : "Il voulait absolument gagner"

Alain Casanova a donc connu Bernard Tapie alors président d'un Olympique de Marseille au plus haut niveau : "Je ne m'y attendais pas, on me l'a appris un peu brusquement. Je suis vraiment peiné pour sa famille, et pour tout ce qu'il a fait pour le football. Pour l'avoir côtoyé, ça a été _quelqu'un d'important dans la carrière de beaucoup de joueurs_. On ne peut pas rester insensible à ce décès. Je pense surtout à sa famille. Même si elle devait s'y attendre, elle doit être vraiment très très très malheureuse."

Alain Casanova se souvient d'un homme qui "avait un formidable esprit de compétiteur. Il voulait absolument gagner. Il avait une détermination qui déteignait sur l'ensemble du club. Il a élevé le niveau d'exigence, au-delà de ce qui était fait jusqu'à ce qu'il arrive dans le football. On reprochait aux équipes françaises d'être complexées sur la scène européenne par rapport à certaines grosses équipes d'autres championnat. A partir du moment où il est arrivé, il a contribué à ce que les équipes se décomplexent. Et qu'elles attaquent les compétitions pour les gagner. Il a réussi à le faire en 1993 et après avoir gagné beaucoup de titres de champion de France. Il a été très important sur le plan mental pour beaucoup de joueurs pour la suite de leur carrière."

Avant d'ajouter : "Bernard Tapie était quelqu'un qui rassemblait beaucoup de qualités. Il forçait les joueurs à se transcender, forçait le club à devenir meilleur. Cela a déteint sur les clubs mais aussi sur la sélection nationale. Il n'était plus partie prenante mais de nombreux joueurs qui l'ont côtoyé savent qu'ils lui doivent beaucoup. C'est un jour noir pour les gens qui l'ont fréquenté."