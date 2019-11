Mort de Daniel Leclercq, l'ancien entraîneur du RC Lens

C'est une figure légendaire du Racing club de Lens qui disparaît. L'ancien entraîneur et joueur de football Daniel Leclercq est décédé, annonce le club ce vendredi sur son compte Twitter.

"C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la perte de l'un des nôtres. Joueur, entraîneur et figure emblématique du club, Daniel Leclercq reste à jamais dans nos mémoire", peut-on lire. "C'est toute la famille sang et or qui témoigne de son soutien à ses proches", ajoute le club.

Daniel Leclercq avait mené le RC Lens au titre de champion de France en 1998. Il était surnommé le druide autant pour ses qualités d'entraîneur que son physique reconnaissable à sa chevelure blanche éparse.

Un attachement profond à sa région

L'ancien entraîneur et joueur de Lens avait accordé un long entretien à Effi Pezzota sur France Bleu Nord dans l'émission "Le Coeur au Nord". Le gamin de Trith Saint Léger près Valenciennes, s'était confié et avait dévoilé son attachement pour le Nord-Pas-de-Calais.

Cette dédicace représente parfaitement l'homme qu'il était. © Radio France

Lors de sa venue à France Bleu Nord pour l'émission d'Effi Pezzotta "Le Cœur au Nord" Daniel Leclercq avait laissé une dédicace sur la page de garde de son livre " Daniel Leclercq Une histoire de Druide" (entretien avec Thierry Morneau) paru aux éditions Lumières de Lille en 2016.