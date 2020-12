Mort de Gérard Houllier, ancien sélectionneur de l'équipe de France de football

Gérard Houllier, ancien sélectionneur de l'équipe de France de football et entraîneur du PSG, de Liverpool et de Lyon, est mort ce lundi à l'âge de 73 ans. Il avait récemment subi une opération de l'aorte.

Personnalité de premier plan du football français, Gérard Houllier est mort ce lundi 14 décembre à l'âge de 73 ans. Il a marqué le monde du ballon rond en occupant plusieurs postes prestigieux, comme celui de sélectionneur de l'équipe de France, entraîneur du PSG, de Liverpool et de Lyon.

Il avait récemment subi une nouvelle opération de l'aorte et venait de regagner son domicile. Les hommages ont commencé à pleuvoir après son décès, survenu quelques heures après le match Paris SG-Lyon (0-1), opposant deux de ses anciens clubs.

"Sous le choc de cette triste nouvelle", a écrit sur Twitter le milieu de Lyon Houssem Aouar. "Aujourd'hui je suis très triste. Grâce à vous, j'ai pu jouer dans ce merveilleux club de Liverpool. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour moi", a de son côté écrit l'ancien attaquant Djibril Cissé.

"Avec la disparition de Gérard Houiller, la France perd un grand entraîneur et le football, un technicien reconnu partout dans le monde", a réagi la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu.

Né dans le Pas-de-Calais en 1947, Gérard Houllier a évolué en tant que joueur amateur dans le club de Hucqueliers puis du Touquet, où il deviendra entraîneur-joueur, mais en devint jamais professionnel. En 1985, il prend les rênes du PSG et remporte le premier titre de Champion de France de l'histoire du club dès sa première saison.

Traumatisme de 1993

Après une saison 1987-1988 moins réussie, il prend le poste de manager sportif et quitte le club quelques mois plus tard. Il devient ensuite l'adjoint de Michel Platini, alors sélectionneur de l'équipe de France, et prend le poste de directeur technique national. Après l'échec de Platini à l'Euro 1992, Gérard Houllier lui succède et n'aura guère de réussite à la tête des Bleus.

Il subit deux défaites surprises à domicile face à Israël puis la Bulgarie, ce qui prive la France de Coupe du monde en 1994. Il accusera David Ginola d'être responsable de cette débâcle à cause du but décisif bulgare. Houllier quitte le poste de sélectionneur mais reste directeur technique.

Le retour du succès avec Liverpool

Après la victoire des Bleus en 1998, Gérard Houllier traverse la Manche pour devenir l'entraîneur du mythique club de Liverpool. S'il ne permet pas aux Reds de remporter le titre de Champion de Premier League, il sera à l'origine d'une moisson considérable de trophées. En 2001, Liverpool remporte la FA Cup, la League Cup, la Coupe de l'UEFA, la Supercoupe d'Europe et son attaquant Michael Owen remporte le Ballon d'or.

Mais cette même année, Gérard Houllier souffre de problèmes de santé et va subir une lourde opération de chirurgie vasculaire. Après plusieurs saisons aux résultats plus irréguliers, malgré un nouveau trophée en League Cup 2003, il quitte le club en 2004.

Sur les bords de la Mersey, Houllier restera aussi l'homme qui a lancé, en novembre 1998, Steven Gerrard, jeune milieu de 18 ans devenu idole de tout un club et capitaine de l'Angleterre.

Deux belles années avec l'OL

Il retrouve un poste d'entraîneur en 2005 en prenant la direction de l'Olympique Lyonnais. Il porte le club en quarts de finale de la Ligue des Champions, et remporte deux titres de Champion de France. Gérard Houllier quitte le club en 2007 pour "raisons personnelles" alors qu'il lui reste un an de contrat.

Il retrouve la Direction technique nationale de l'équipe de France, qu'il quittera après le fiasco de Knysna lors du Mondial 2010. Houllier retraverse la Manche pour devenir le coach d'Aston Villa. Il démissionne l'année suivante pour des raisons de santé mais portera tout de même le club à la 9e place, plus haut classement de l'équipe dans l'élite anglaise.

En 2012, il devient directeur des New York Red Bulls, puis "directeur mondial de la branche football" du groupe Red Bull. En 2016, il fait également son retour à Lyon pour devenir conseille extérieur du club.